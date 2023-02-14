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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 82838485

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Акордбанк 3.6 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 16:11

  cohan написав:спросите горячку - после 2-3 конвердепо, может заполнят онлайн заявку и вот....

Заявку-то можно и самостоятельно. Но... На мои заявки осенью было: "нет технической возможности вообще оформить заявку". В январе: "Именно Одессу сейчас не кредитуем. Попробуйте позже". Кого кредитуют - не сказали :P
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 16:13

  moveton написав: Кого кредитуют - не сказали :P


мабуть, Вiдень :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 16:33

  cohan написав:
  mephala написав:кто знает на какой козе нужно подъехать к аккорду что бы лимит налили?
или щас во время войны они вообще не наливают?


не наливают
во всяком - с улицы нах*й посылают, слышал пока ждал кассу
спросите горячку - после 2-3 конвердепо, может заполнят онлайн заявку и вот....

другого не подскажу


ну меня посылают не на стадии заполнения. данные снимают а потом перезванивают - вам отказано. даже бюро кредитное дергают - так что хоть какие то движения делают прежде чем отказать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 16:44

  mephala написав:
  cohan написав:
  mephala написав:кто знает на какой козе нужно подъехать к аккорду что бы лимит налили?
или щас во время войны они вообще не наливают?


не наливают
во всяком - с улицы нах*й посылают, слышал пока ждал кассу
спросите горячку - после 2-3 конвердепо, может заполнят онлайн заявку и вот....

другого не подскажу


ну меня посылают не на стадии заполнения. данные снимают а потом перезванивают - вам отказано. даже бюро кредитное дергают - так что хоть какие то движения делают прежде чем отказать.


до войны я депо держал, на фонд в валюте, кредитку просил не сразу, дали без вопросов после телефон заполнения сутки примерно, думаю, сейчас общая политика не давать, ТАС, ОТП же дают - говорят об этом, а тут говорят что нет
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 16:57

  cohan написав:думаю, сейчас общая политика не давать, ТАС, ОТП же дают - говорят об этом, а тут говорят что нет

Такое ощущение, что сейчас общая политика голову морочить :evil: В Укргазе пару дней назад попробовал получить кредитку, чтобы меньше страдать от их 7% резервирования при валютной покупке гривневой картой. Девочка в коллцентре бодро заявила: приходите в отделение, бесплатно дадут без проблем, только что кредитный лимит банк потом назначит на своё усмотрение. Прихожу в отделение: "Вы с ума сошли? Кредитную карту в военное время?! До конца войны не оформляем таких. В коллцентре просто до сих пор об этом не в курсе". Действительно, всего-то неполный год прошёл. Не всем успели ещё сообщить :roll:
moveton
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