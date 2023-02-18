Заявку-то можно и самостоятельно. Но... На мои заявки осенью было: "нет технической возможности вообще оформить заявку". В январе: "Именно Одессу сейчас не кредитуем. Попробуйте позже". Кого кредитуют - не сказали
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Додано: Вів 14 лют, 2023 16:11
Заявку-то можно и самостоятельно. Но... На мои заявки осенью было: "нет технической возможности вообще оформить заявку". В январе: "Именно Одессу сейчас не кредитуем. Попробуйте позже". Кого кредитуют - не сказали
Додано: Вів 14 лют, 2023 16:33
ну меня посылают не на стадии заполнения. данные снимают а потом перезванивают - вам отказано. даже бюро кредитное дергают - так что хоть какие то движения делают прежде чем отказать.
Додано: Вів 14 лют, 2023 16:44
до войны я депо держал, на фонд в валюте, кредитку просил не сразу, дали без вопросов после телефон заполнения сутки примерно, думаю, сейчас общая политика не давать, ТАС, ОТП же дают - говорят об этом, а тут говорят что нет
Додано: Вів 14 лют, 2023 16:57
Такое ощущение, что сейчас общая политика голову морочить В Укргазе пару дней назад попробовал получить кредитку, чтобы меньше страдать от их 7% резервирования при валютной покупке гривневой картой. Девочка в коллцентре бодро заявила: приходите в отделение, бесплатно дадут без проблем, только что кредитный лимит банк потом назначит на своё усмотрение. Прихожу в отделение: "Вы с ума сошли? Кредитную карту в военное время?! До конца войны не оформляем таких. В коллцентре просто до сих пор об этом не в курсе". Действительно, всего-то неполный год прошёл. Не всем успели ещё сообщить
Додано: Суб 18 лют, 2023 16:17
Re: Акордбанк
А кешбек при купівлі за свої нарахують, якщо кредліміт був (і зараз світиться в застосунку), але для витрат він недоступний? Може хтось уже стикався?
Додано: Суб 18 лют, 2023 17:52
І ще питання: чи цей кредліміт недоступний від самого початку війни, чи були якісь хвилі, коли він був доступним, а потім знову його відключили?
Додано: Суб 18 лют, 2023 17:58
На початку війни кредліміт відключили, але кешбек нараховувався. Потім включили. Виберіть категорію та і перевірите, але появиться по проводці за 2-3 дні.
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