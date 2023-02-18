Додано: Вів 14 лют, 2023 16:57

cohan написав: думаю, сейчас общая политика не давать, ТАС, ОТП же дают - говорят об этом, а тут говорят что нет думаю, сейчас общая политика не давать, ТАС, ОТП же дают - говорят об этом, а тут говорят что нет

Такое ощущение, что сейчас общая политика голову морочитьВ Укргазе пару дней назад попробовал получить кредитку, чтобы меньше страдать от их 7% резервирования при валютной покупке гривневой картой. Девочка в коллцентре бодро заявила: приходите в отделение, бесплатно дадут без проблем, только что кредитный лимит банк потом назначит на своё усмотрение. Прихожу в отделение: "Вы с ума сошли? Кредитную карту в военное время?! До конца войны не оформляем таких. В коллцентре просто до сих пор об этом не в курсе". Действительно, всего-то неполный год прошёл. Не всем успели ещё сообщить