ошибка идет в зачет
т.е. толкнул 10, они вернулись, осталось бесплатно толкать 90
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 лют, 2023 21:12
Додано: Сер 01 бер, 2023 06:52
Re: Акордбанк
Додано: Сер 01 бер, 2023 10:16
Пане Ой+, красно дякую, що виручаєте з інформацією!
У лютому спеціально звернулися до "Акорду" з проханням виділити нашому працівникові на карту "Найкраща" мінімальний кредитний ліміт задля того, щоб мати можливість бачити інформацію по кешбекам і не залежати від інших джерел інформації.
Було відмовлено в категоричній формі. Змушені чекати, аж поки хтось напише.
Це все, що треба знати про їх кредитування
Додано: Сер 01 бер, 2023 10:21
А они вообще хоть кому-то с февраля 2022-го дали кредитный лимит? Хоть одному человеку?
Я тоже к ним обращался, послали дальше, чем я вижу...
Додано: Сер 01 бер, 2023 11:09
Ось ця людина viewtopic.php?p=5480922#p5480922 Ще двоє писали, що повернули довоєнні.
Додано: Сер 01 бер, 2023 11:26
мне вернули
но в отделении с улицы говорят что не кредитуют, слышал во время возни с конвертами два раза точно
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