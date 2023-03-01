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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 83848586

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Акордбанк 3.6 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 21:12

  lara_08 написав:Там есть сноска 3.
Переводы толкать до 100к. сервисом Аккорда бесплатно. Тянуть чужими сервисами платно.

ошибка идет в зачет

т.е. толкнул 10, они вернулись, осталось бесплатно толкать 90
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 06:52

Re: Акордбанк

Рідко тут пишуть.
Значить у банку все в порядку.
Зображення
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:16

Пане Ой+, красно дякую, що виручаєте з інформацією!
У лютому спеціально звернулися до "Акорду" з проханням виділити нашому працівникові на карту "Найкраща" мінімальний кредитний ліміт задля того, щоб мати можливість бачити інформацію по кешбекам і не залежати від інших джерел інформації.

Було відмовлено в категоричній формі. Змушені чекати, аж поки хтось напише.
Це все, що треба знати про їх кредитування :)
ShtormK
Журналіст форуму
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:21

  ShtormK написав:Пане Ой+, красно дякую, що виручаєте з інформацією!
У лютому спеціально звернулися до "Акорду" з проханням виділити нашому працівникові на карту "Найкраща" мінімальний кредитний ліміт задля того, щоб мати можливість бачити інформацію по кешбекам і не залежати від інших джерел інформації.

Було відмовлено в категоричній формі. Змушені чекати, аж поки хтось напише.
Це все, що треба знати про їх кредитування :)

А они вообще хоть кому-то с февраля 2022-го дали кредитный лимит? Хоть одному человеку?
Я тоже к ним обращался, послали дальше, чем я вижу...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:09

  Искатель написав:Хоть одному человеку?

Ось ця людина :D viewtopic.php?p=5480922#p5480922 Ще двоє писали, що повернули довоєнні.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:26

  klug написав:
  Искатель написав:Хоть одному человеку?

Ось ця людина :D viewtopic.php?p=5480922#p5480922 Ще двоє писали, що повернули довоєнні.


мне вернули
но в отделении с улицы говорят что не кредитуют, слышал во время возни с конвертами два раза точно
cohan
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  #<1 ... 83848586
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