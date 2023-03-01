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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 84858687>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.6 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 21:12

  lara_08 написав:Там есть сноска 3.
Переводы толкать до 100к. сервисом Аккорда бесплатно. Тянуть чужими сервисами платно.

ошибка идет в зачет

т.е. толкнул 10, они вернулись, осталось бесплатно толкать 90
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 06:52

Re: Акордбанк

Рідко тут пишуть.
Значить у банку все в порядку.
Зображення
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:16

Пане Ой+, красно дякую, що виручаєте з інформацією!
У лютому спеціально звернулися до "Акорду" з проханням виділити нашому працівникові на карту "Найкраща" мінімальний кредитний ліміт задля того, щоб мати можливість бачити інформацію по кешбекам і не залежати від інших джерел інформації.

Було відмовлено в категоричній формі. Змушені чекати, аж поки хтось напише.
Це все, що треба знати про їх кредитування :)
ShtormK
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:21

  ShtormK написав:Пане Ой+, красно дякую, що виручаєте з інформацією!
У лютому спеціально звернулися до "Акорду" з проханням виділити нашому працівникові на карту "Найкраща" мінімальний кредитний ліміт задля того, щоб мати можливість бачити інформацію по кешбекам і не залежати від інших джерел інформації.

Було відмовлено в категоричній формі. Змушені чекати, аж поки хтось напише.
Це все, що треба знати про їх кредитування :)

А они вообще хоть кому-то с февраля 2022-го дали кредитный лимит? Хоть одному человеку?
Я тоже к ним обращался, послали дальше, чем я вижу...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:09

  Искатель написав:Хоть одному человеку?

Ось ця людина :D viewtopic.php?p=5480922#p5480922 Ще двоє писали, що повернули довоєнні.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:26

  klug написав:
  Искатель написав:Хоть одному человеку?

Ось ця людина :D viewtopic.php?p=5480922#p5480922 Ще двоє писали, що повернули довоєнні.


мне вернули
но в отделении с улицы говорят что не кредитуют, слышал во время возни с конвертами два раза точно
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:59

Re: Акордбанк

мені теж кредлім не дали , але нічого )) ще будуть вмовляти ))
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:09

в приложении можно запросить кредлим?
Чтот не найду там вообще поддержку

upd: в Днепре отказали в кредлимите, пока не дают в области. А без кредлимита нет и кишмиша (
Востаннє редагувалось emeta в Сер 01 бер, 2023 12:35, всього редагувалось 2 разів.
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:11

  Chicheva написав:Уже писал ранее, что получить лимит сейчас можно, но размер его вызывает улыбку, впрочем для того чтобы заработал кэшбэк этого хватит


Расскажите, как Вам удалось это. Какие документы предоставляли, чем аргументировали?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:14

  Искатель написав:
  Chicheva написав:Уже писал ранее, что получить лимит сейчас можно, но размер его вызывает улыбку, впрочем для того чтобы заработал кэшбэк этого хватит


Расскажите, как Вам удалось это. Какие документы предоставляли, чем аргументировали?
уверен, что никто и не общался подробно.

Ну, мож, разве пенсия/зарплата тут.
Скорее, чистый рэндом.
flysoulfly
 
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