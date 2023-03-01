Пане Ой+, красно дякую, що виручаєте з інформацією! У лютому спеціально звернулися до "Акорду" з проханням виділити нашому працівникові на карту "Найкраща" мінімальний кредитний ліміт задля того, щоб мати можливість бачити інформацію по кешбекам і не залежати від інших джерел інформації.
Було відмовлено в категоричній формі. Змушені чекати, аж поки хтось напише. Це все, що треба знати про їх кредитування
ShtormK написав:Пане Ой+, красно дякую, що виручаєте з інформацією! У лютому спеціально звернулися до "Акорду" з проханням виділити нашому працівникові на карту "Найкраща" мінімальний кредитний ліміт задля того, щоб мати можливість бачити інформацію по кешбекам і не залежати від інших джерел інформації.
Було відмовлено в категоричній формі. Змушені чекати, аж поки хтось напише. Це все, що треба знати про їх кредитування
А они вообще хоть кому-то с февраля 2022-го дали кредитный лимит? Хоть одному человеку? Я тоже к ним обращался, послали дальше, чем я вижу...