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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 12:39
emeta написав:
в приложении можно запросить кредлим?
можна
після задання бажаної суми додаток напише - чекайте дзвінка від банку і все
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greenozon
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Додано: Сер 01 бер, 2023 12:58
greenozon написав:
після задання бажаної суми додаток напише - чекайте дзвінка від банку і все
Ну почему же всё?
После этого таки звонят, задают кучу вопросов и сообщают, что лимит не дают. Два раза уже пробовал.
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moveton
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Додано: Сер 01 бер, 2023 13:01
moveton написав: greenozon написав:
після задання бажаної суми додаток напише - чекайте дзвінка від банку і все
Ну почему же всё?
После этого таки звонят, задают кучу вопросов и сообщают, что лимит не дают. Два раза уже пробовал.
Тем более интересно "волшебное слово", которое произнес счастливчик. Или это работник банка писал?
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Искатель
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Додано: Сер 01 бер, 2023 13:38
карты продлили, но в нете нельзя ими платить, не дают новые сроки действия
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cohan
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Додано: Сер 01 бер, 2023 13:51
Искатель написав: Chicheva написав:
Уже писал ранее, что получить лимит сейчас можно, но размер его вызывает улыбку, впрочем для того чтобы заработал кэшбэк этого хватит
Расскажите, как Вам удалось это. Какие документы предоставляли, чем аргументировали?
Через пару недель после открытия первого конверта клацнул в приложении кнопку получения лимита и на следующий день уже оформлял документально в отделении мегалимит в 1000 грн. Для этого мегалимита в том числе потребовалось предоставить выписку о зарплате за последние полгода, которую впрочем я сделал при них на месте из ИБ банка в который капает зарплата, но сам факт конечно напряг - в принципе при получении кредитки (количество которых стремится к 2м десяткам в коллекции) впервые у меня запросили подобный документ. PS не сотрудник Аккорда
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Chicheva
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Додано: Сер 01 бер, 2023 14:16
cohan написав:
карты продлили, но в нете нельзя ими платить, не дают новые сроки действия
мне перевыпущенные подвезли в отделение, сами без просьбы.
несколько раз так.
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flysoulfly
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Додано: Сер 01 бер, 2023 15:07
Chicheva написав: Искатель написав: Chicheva написав:
Уже писал ранее, что получить лимит сейчас можно, но размер его вызывает улыбку, впрочем для того чтобы заработал кэшбэк этого хватит
Расскажите, как Вам удалось это. Какие документы предоставляли, чем аргументировали?
Через пару недель после открытия первого конверта клацнул в приложении кнопку получения лимита и на следующий день уже оформлял документально в отделении мегалимит в 1000 грн. Для этого мегалимита в том числе потребовалось предоставить выписку о зарплате за последние полгода,
которую впрочем я сделал при них на месте из ИБ банка в который капает зарплата, но сам факт конечно напряг - в принципе при получении кредитки (количество которых стремится к 2м десяткам в коллекции) впервые у меня запросили подобный документ. PS не сотрудник Аккорда
думаю, выделил ключевое требование, кроме редкого хорошего настроения у угрюмого, очевидно, работника кредитного отдела.
Я на момент прошения смешного мизерного кредлимита фигурировал как бомж, хотя и держал там в этот же момент 100500 реальных денег. Ничего не дали без пояснений.
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flysoulfly
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Додано: Сер 01 бер, 2023 18:33
Якщо отримати тут виплату ФГВФО, дадуть якійсь продукт з безвідсотковим виходом назовні?
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Кочевник
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Додано: Сер 01 бер, 2023 18:41
Кочевник написав:
Якщо отримати тут виплату ФГВФО, дадуть якійсь продукт з безвідсотковим виходом назовні?
якщо попросите, мабуть дадуть.
картка Найкраща: без комісії вихід тільки своїм р2р не більше 100К/місяць.
Якщо треба більше 100К , і є у родича така ж Найкраща, у іб перевести залишок без комісії з одної на другу. А далі він так само товкає р2р на вихід.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 18:58
Вход в додаток висит и не пускает.
Только у меня?
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idealstorm
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