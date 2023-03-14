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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 19:01
flysoulfly написав: Кочевник написав:
Якщо отримати тут виплату ФГВФО, дадуть якійсь продукт з безвідсотковим виходом назовні?
якщо попросите, мабуть дадуть.
картка Найкраща: без комісії вихід тільки своїм р2р не більше 100К/місяць.
Якщо треба більше 100К , і є у родича така ж Найкраща, у іб перевести залишок без комісії з одної на другу. А далі він так само товкає р2р на вихід.
Для оформлення Найкращої не обов'язково пускати банчики під ніж - це ніяких бонусів не дає.
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klug
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Додано: Сер 01 бер, 2023 19:04
klug написав: flysoulfly написав: Кочевник написав:
Якщо отримати тут виплату ФГВФО, дадуть якійсь продукт з безвідсотковим виходом назовні?
якщо попросите, мабуть дадуть.
картка Найкраща: без комісії вихід тільки своїм р2р не більше 100К/місяць.
Якщо треба більше 100К , і є у родича така ж Найкраща, у іб перевести залишок без комісії з одної на другу. А далі він так само товкає р2р на вихід.
Для оформлення Найкращої не обов'язково пускати банчики під ніж - це ніяких бонусів не дає.
Це ж не я пустив під ніж!
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flysoulfly
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Додано: Вів 14 бер, 2023 13:05
В отделении сказали что выход с найкращей платный с марта. Мне не верится. Комисс вроде не ресует при попытке толкнуть. Какие тарифы по сэп у найкращей?
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andreyiskra
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Додано: Вів 14 бер, 2023 13:27
andreyiskra написав:
В отделении сказали что выход с найкращей платный с марта. Мне не верится. Комисс вроде не ресует при попытке толкнуть. Какие тарифы по сэп у найкращей?
сэп был
платный.
а по р2р - хрєнасє, если правда
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flysoulfly
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Додано: Вів 14 бер, 2023 14:41
Похоже что неправда. На моно перевел без комиссии.
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andreyiskra
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Додано: Вів 14 бер, 2023 15:22
Шановні експерти не можуть знайти на сайті тарифи і тому шумлять на гілці?
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klug
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Додано: Вів 14 бер, 2023 15:38
klug написав:
Шановні експерти не можуть знайти на сайті тарифи і тому шумлять на гілці?
разбудили?
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flysoulfly
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