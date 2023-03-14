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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85868788

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Акордбанк 3.6 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:01

  flysoulfly написав:
  Кочевник написав:Якщо отримати тут виплату ФГВФО, дадуть якійсь продукт з безвідсотковим виходом назовні?
якщо попросите, мабуть дадуть.
картка Найкраща: без комісії вихід тільки своїм р2р не більше 100К/місяць.
Якщо треба більше 100К , і є у родича така ж Найкраща, у іб перевести залишок без комісії з одної на другу. А далі він так само товкає р2р на вихід.

Для оформлення Найкращої не обов'язково пускати банчики під ніж - це ніяких бонусів не дає.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:04

  klug написав:
  flysoulfly написав:
  Кочевник написав:Якщо отримати тут виплату ФГВФО, дадуть якійсь продукт з безвідсотковим виходом назовні?
якщо попросите, мабуть дадуть.
картка Найкраща: без комісії вихід тільки своїм р2р не більше 100К/місяць.
Якщо треба більше 100К , і є у родича така ж Найкраща, у іб перевести залишок без комісії з одної на другу. А далі він так само товкає р2р на вихід.

Для оформлення Найкращої не обов'язково пускати банчики під ніж - це ніяких бонусів не дає.
Це ж не я пустив під ніж!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 13:05

Re: Акордбанк

В отделении сказали что выход с найкращей платный с марта. Мне не верится. Комисс вроде не ресует при попытке толкнуть. Какие тарифы по сэп у найкращей?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 13:27

  andreyiskra написав:В отделении сказали что выход с найкращей платный с марта. Мне не верится. Комисс вроде не ресует при попытке толкнуть. Какие тарифы по сэп у найкращей?
сэп был платный.

а по р2р - хрєнасє, если правда :shock:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 14:41

Похоже что неправда. На моно перевел без комиссии.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 15:22

Шановні експерти не можуть знайти на сайті тарифи і тому шумлять на гілці?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 15:38

  klug написав:Шановні експерти не можуть знайти на сайті тарифи і тому шумлять на гілці?
разбудили?
flysoulfly
 
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  #<1 ... 85868788
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