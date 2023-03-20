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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889

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Акордбанк 3.6 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:03

flysoulfly
а якщо витягувати п2п ззовні?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:18

  greenozon написав:flysoulfly
а якщо витягувати п2п ззовні?

Якщо почитати тарифи, то таке бажання пропаде. А як почитати закон про фінмон, то з'явиться розуміння природи "прихованих" лімітів і з чийого боку вони працюють (або мають працювати). Мораль: абетка - ключ до розуміння світу. З іншого боку - так норму повідомлень не наб'єш...
klug
 
Повідомлень: 8016
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:28

  klug написав:
  greenozon написав:flysoulfly
а якщо витягувати п2п ззовні?

Якщо почитати тарифи, то таке бажання пропаде. А як почитати закон про фінмон, то з'явиться розуміння природи "прихованих" лімітів і з чийого боку вони працюють (або мають працювати). Мораль: абетка - ключ до розуміння світу. З іншого боку - так норму повідомлень не наб'єш...


це була гіпотеза, ну гаразд, виявилась поганою
радий за вас що маєте час вивчати усі тарифи усі карток БСУ :?
та ще й поєхиднічати під настрій
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 20:05

  klug написав:почитати закон про фінмон, то з'явиться розуміння природи "прихованих" лімітів і з чийого боку вони працюють (або мають працювати).
Вы в курсе причины того моего конкретного кейса с каким-то лимитирующим фактором, которого, по моему немалому опыту, НЕТ ВО МНОГИХ ДРУГИХ БАНКАХ и которого НЕ БЫЛО в Аккорде ? - Поясните пожалуйста без снобизма.
Например, такая же карта Аккорда спокойно принимала четыре внешних р2р перевода подряд общей суммой на 100к.
flysoulfly
 
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