greenozon написав:flysoulfly а якщо витягувати п2п ззовні?
Якщо почитати тарифи, то таке бажання пропаде. А як почитати закон про фінмон, то з'явиться розуміння природи "прихованих" лімітів і з чийого боку вони працюють (або мають працювати). Мораль: абетка - ключ до розуміння світу. З іншого боку - так норму повідомлень не наб'єш...
greenozon написав:flysoulfly а якщо витягувати п2п ззовні?
Якщо почитати тарифи, то таке бажання пропаде. А як почитати закон про фінмон, то з'явиться розуміння природи "прихованих" лімітів і з чийого боку вони працюють (або мають працювати). Мораль: абетка - ключ до розуміння світу. З іншого боку - так норму повідомлень не наб'єш...
це була гіпотеза, ну гаразд, виявилась поганою радий за вас що маєте час вивчати усі тарифи усі карток БСУ та ще й поєхиднічати під настрій
klug написав:почитати закон про фінмон, то з'явиться розуміння природи "прихованих" лімітів і з чийого боку вони працюють (або мають працювати).
Вы в курсе причины того моего конкретного кейса с каким-то лимитирующим фактором, которого, по моему немалому опыту, НЕТ ВО МНОГИХ ДРУГИХ БАНКАХ и которого НЕ БЫЛО в Аккорде ? - Поясните пожалуйста без снобизма. Например, такая же карта Аккорда спокойно принимала четыре внешних р2р перевода подряд общей суммой на 100к.
klug написав:почитати закон про фінмон, то з'явиться розуміння природи "прихованих" лімітів і з чийого боку вони працюють (або мають працювати).
Вы в курсе причины того моего конкретного кейса с каким-то лимитирующим фактором, которого, по моему немалому опыту, НЕТ ВО МНОГИХ ДРУГИХ БАНКАХ и которого НЕ БЫЛО в Аккорде ? - Поясните пожалуйста без снобизма. Например, такая же карта Аккорда спокойно принимала четыре внешних р2р перевода подряд общей суммой на 100к.
На форумі це обговорюється з 2020-го року (року запровадження відповідних змін до Закону), наприклад. Варіант для зовсім бухгалтерів. От Ви прямо відписувалися на повідомлення, де банк-отримувач відхиляє операції після 30к, а тепер прикидаєтеся дівчинкою, ніби вперше чуєте, що таке буває.