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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990>

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Акордбанк 3.6 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
5
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:03

flysoulfly
а якщо витягувати п2п ззовні?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:18

  greenozon написав:flysoulfly
а якщо витягувати п2п ззовні?

Якщо почитати тарифи, то таке бажання пропаде. А як почитати закон про фінмон, то з'явиться розуміння природи "прихованих" лімітів і з чийого боку вони працюють (або мають працювати). Мораль: абетка - ключ до розуміння світу. З іншого боку - так норму повідомлень не наб'єш...
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:28

  klug написав:
  greenozon написав:flysoulfly
а якщо витягувати п2п ззовні?

Якщо почитати тарифи, то таке бажання пропаде. А як почитати закон про фінмон, то з'явиться розуміння природи "прихованих" лімітів і з чийого боку вони працюють (або мають працювати). Мораль: абетка - ключ до розуміння світу. З іншого боку - так норму повідомлень не наб'єш...


це була гіпотеза, ну гаразд, виявилась поганою
радий за вас що маєте час вивчати усі тарифи усі карток БСУ :?
та ще й поєхиднічати під настрій
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 20:05

  klug написав:почитати закон про фінмон, то з'явиться розуміння природи "прихованих" лімітів і з чийого боку вони працюють (або мають працювати).
Вы в курсе причины того моего конкретного кейса с каким-то лимитирующим фактором, которого, по моему немалому опыту, НЕТ ВО МНОГИХ ДРУГИХ БАНКАХ и которого НЕ БЫЛО в Аккорде ? - Поясните пожалуйста без снобизма.
Например, такая же карта Аккорда спокойно принимала четыре внешних р2р перевода подряд общей суммой на 100к.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 21:38

  flysoulfly написав:
  klug написав:почитати закон про фінмон, то з'явиться розуміння природи "прихованих" лімітів і з чийого боку вони працюють (або мають працювати).
Вы в курсе причины того моего конкретного кейса с каким-то лимитирующим фактором, которого, по моему немалому опыту, НЕТ ВО МНОГИХ ДРУГИХ БАНКАХ и которого НЕ БЫЛО в Аккорде ? - Поясните пожалуйста без снобизма.
Например, такая же карта Аккорда спокойно принимала четыре внешних р2р перевода подряд общей суммой на 100к.

9 банків ПРОВОДЯТЬ ГЕМБЛІНГ, ЯК ПРОДУКТИ і регулярно отримують штрафи за порушення Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" - це не значить, що так можуть робити усі, або що це може продовжуватися нескінченно. Відкрийте Закон і почитайте, як мають проводитися безготівкові операції на суму 30 тис грн та більше, яка інформація має їх супроводжувати, які дії має виконати зі свого боку банк відправник та банк отримувач. Чи завжди можливо це при Р2Р і яким чином це може бути здійснено.

На форумі це обговорюється з 2020-го року (року запровадження відповідних змін до Закону), наприклад. Варіант для зовсім бухгалтерів. От Ви прямо відписувалися на повідомлення, де банк-отримувач відхиляє операції після 30к, а тепер прикидаєтеся дівчинкою, ніби вперше чуєте, що таке буває.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 12:51

Re: Акордбанк

Акорд вже пропонує депозит під 19відсотків , на 3 або 6 місяців.
lamal
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 14:11

Unex vs Akord

Зображення
Типо 100Кгрн на Нові гроші з щоміс проти Unex Максимум Авансом +Швидкий Сенс :)

ПС. У Православного є доступний СЕП :idea:
Ну і супероперативна доступність %% виходить
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 05:02

Re: Акордбанк

В квітні на город:
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Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 14:03

Re: Акордбанк

Если открыть гривневый депозит, то проценты и тело могут падать на тот же гривневый счет, что использовался для конвертдепо?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 14:15

как тут гривну можно перекинуть в другой банк без комсы?
J
 
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