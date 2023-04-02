|
|
Акордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 кві, 2023 14:35
J написав:
как тут гривну можно перекинуть в другой банк без комсы?
снять наличку до 100к и отправить другим банком, где бесплатно
-
FinTech
-
-
- Повідомлень: 169
- З нами з: 01.10.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 кві, 2023 14:46
FinTech написав: J написав:
как тут гривну можно перекинуть в другой банк без комсы?
снять наличку до 100к и отправить другим банком, где бесплатно
Р2р до 100к без комис.В месяц.Толкать с Акорда.
-
IDAN
-
-
- Повідомлень: 217
- З нами з: 01.03.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 кві, 2023 19:28
IDAN написав:
Р2р до 100к без комис.В месяц.Толкать с Акорда.
это лимит на аккаунт или на каждую карту ?
-
J
-
-
- Повідомлень: 5772
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 300 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 кві, 2023 19:47
J написав: IDAN написав:
Р2р до 100к без комис.В месяц.Толкать с Акорда.
это лимит на аккаунт или на каждую карту ?
лимит додатка. У меня было две найкращи (не допка а именно два счета). Взяло комис при переводе более 100 . Хорошо не сильно перелез
-
VLADPn
-
-
- Повідомлень: 2522
- З нами з: 04.02.12
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор