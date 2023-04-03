снять наличку до 100к и отправить другим банком, где бесплатно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 кві, 2023 14:35
Додано: Нед 02 кві, 2023 14:46
Додано: Нед 02 кві, 2023 19:28
Додано: Нед 02 кві, 2023 19:47
Додано: Пон 03 кві, 2023 13:21
Рояль предупреждает о комисе до платежа, поэтому наверно стоит обращать на это внимание до того как
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