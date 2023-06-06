там завдання ставилося наростити клієнтську базу і закинути в суспільство тренд Аккордбанку. Що їм ті гроші....
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 чер, 2023 06:59
Re: Акордбанк
Додано: П'ят 02 чер, 2023 08:17
Якщо гроші не треба,то ставки були як в отп-, кредіагріколя,аваль,укрсіб чи навіть кредо. Тут зовсім інша історія
Додано: П'ят 02 чер, 2023 08:33
Логично было, что в мае счётчик был апрельский, а вот в июне уже стоило бы подвинуть. Ато логика немножко хромает. Особенно, когда массово заканчиваются социальные 3хмесячные валютные. Получается, чтобы вложить новые - это нужно пополнять на 100к+, из которых 100 на базовых условиях.
И щас просто деньги пойдут на банальный вынос.
Додано: Вів 06 чер, 2023 16:31
Re: Акордбанк
Аккорд поднял проценты по депо в долларах и евро.
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