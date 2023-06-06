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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 06:59

Re: Акордбанк

  sens написав:Доки вони мудрують,гроші пливуть в інші банки під такі самі відсотки.
там завдання ставилося наростити клієнтську базу і закинути в суспільство тренд Аккордбанку. Що їм ті гроші....
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 08:17

  Goodman написав:
  sens написав:Доки вони мудрують,гроші пливуть в інші банки під такі самі відсотки.
там завдання ставилося наростити клієнтську базу і закинути в суспільство тренд Аккордбанку. Що їм ті гроші....

Якщо гроші не треба,то ставки були як в отп-, кредіагріколя,аваль,укрсіб чи навіть кредо. Тут зовсім інша історія
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 08:33

  Кассандра написав:
  idealstorm написав:А когда счетчик по Новым деньгам переедет на 01/05 ?
Сейчас пока твердят 01/04

Думаю, счётчик обнулят 01/07 8)

Логично было, что в мае счётчик был апрельский, а вот в июне уже стоило бы подвинуть. Ато логика немножко хромает. Особенно, когда массово заканчиваются социальные 3хмесячные валютные. Получается, чтобы вложить новые - это нужно пополнять на 100к+, из которых 100 на базовых условиях.
И щас просто деньги пойдут на банальный вынос.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 16:31

Re: Акордбанк

Аккорд поднял проценты по депо в долларах и евро.
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 16:54

  isen написав:Аккорд поднял проценты по депо в долларах и евро.

Можуть навіть під 3 відсотка від 3 днів як у Сенс,все одно зараз мала ймовірність отримання прибутку від курсу,хіба що перечекати
sens
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:15

  sens написав:
  isen написав:Аккорд поднял проценты по депо в долларах и евро.

Можуть навіть під 3 відсотка від 3 днів як у Сенс,все одно зараз мала ймовірність отримання прибутку від курсу,хіба що перечекати

Де це ви побачили 3дні під 3% ?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:39

  idealstorm написав:
  sens написав:
  isen написав:Аккорд поднял проценты по депо в долларах и евро.

Можуть навіть під 3 відсотка від 3 днів як у Сенс,все одно зараз мала ймовірність отримання прибутку від курсу,хіба що перечекати

Де це ви побачили 3дні під 3% ?

Якщо запропонують в аккорді 3 у валюті,то залишимо, наразі на нові гроші не беруть тому гривня пливе від 19%. Коли їх внутрішні лічильники будуть давати те що треба клієнту, буде мо залишатися,не агітую
sens
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:49

  sens написав:Якщо запропонують в аккорді 3 у валюті,то залишимо, наразі на нові гроші не беруть тому гривня пливе від 19%. Коли їх внутрішні лічильники будуть давати те що треба клієнту, буде мо залишатися,не агітую

Так і 3% не комільфо поки 19% в гривні та ще й з таким дном по курсу.
Хоча б 5-6% і те... треба рахувати
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:53

  idealstorm написав:
  sens написав:Якщо запропонують в аккорді 3 у валюті,то залишимо, наразі на нові гроші не беруть тому гривня пливе від 19%. Коли їх внутрішні лічильники будуть давати те що треба клієнту, буде мо залишатися,не агітую

Так і 3% не комільфо поки 19% в гривні та ще й з таким дном по курсу.
Хоча б 5-6% і те... треба рахувати

Варіант 3%™ у валюті,це коли важливо не міняти карусельні вклади з від'ємним прибутком
sens
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