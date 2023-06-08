|
|
|
Акордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 чер, 2023 06:59
sens написав:
Доки вони мудрують,гроші пливуть в інші банки під такі самі відсотки.
там завдання ставилося наростити клієнтську базу і закинути в суспільство тренд Аккордбанку. Що їм ті гроші....
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5971
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 743 раз.
- Подякували: 548 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 чер, 2023 08:17
Goodman написав: sens написав:
Доки вони мудрують,гроші пливуть в інші банки під такі самі відсотки.
там завдання ставилося наростити клієнтську базу і закинути в суспільство тренд Аккордбанку. Що їм ті гроші....
Якщо гроші не треба,то ставки були як в отп-, кредіагріколя,аваль,укрсіб чи навіть кредо. Тут зовсім інша історія
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13356
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 751 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 чер, 2023 08:33
Кассандра написав: idealstorm написав:
А когда счетчик по Новым деньгам переедет на 01/05 ?
Сейчас пока твердят 01/04
Думаю, счётчик обнулят 01/07
Логично было, что в мае счётчик был апрельский, а вот в июне уже стоило бы подвинуть. Ато логика немножко хромает. Особенно, когда массово заканчиваются социальные 3хмесячные валютные. Получается, чтобы вложить новые - это нужно пополнять на 100к+, из которых 100 на базовых условиях.
И щас просто деньги пойдут на банальный вынос.
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1861
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 чер, 2023 16:31
Аккорд поднял проценты по депо в долларах и евро.
-
isen
-
-
- Повідомлень: 555
- З нами з: 21.12.15
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 чер, 2023 16:54
isen написав:
Аккорд поднял проценты по депо в долларах и евро.
Можуть навіть під 3 відсотка від 3 днів як у Сенс,все одно зараз мала ймовірність отримання прибутку від курсу,хіба що перечекати
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13356
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 751 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 чер, 2023 22:15
sens написав: isen написав:
Аккорд поднял проценты по депо в долларах и евро.
Можуть навіть під 3 відсотка від 3 днів як у Сенс,все одно зараз мала ймовірність отримання прибутку від курсу,хіба що перечекати
Де це ви побачили 3дні під 3% ?
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1861
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 чер, 2023 22:39
idealstorm написав: sens написав: isen написав:
Аккорд поднял проценты по депо в долларах и евро.
Можуть навіть під 3 відсотка від 3 днів як у Сенс,все одно зараз мала ймовірність отримання прибутку від курсу,хіба що перечекати
Де це ви побачили 3дні під 3% ?
Якщо запропонують в аккорді 3 у валюті,то залишимо, наразі на нові гроші не беруть тому гривня пливе від 19%. Коли їх внутрішні лічильники будуть давати те що треба клієнту, буде мо залишатися,не агітую
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13356
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 751 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 чер, 2023 22:49
sens написав:
Якщо запропонують в аккорді 3 у валюті,то залишимо, наразі на нові гроші не беруть тому гривня пливе від 19%. Коли їх внутрішні лічильники будуть давати те що треба клієнту, буде мо залишатися,не агітую
Так і 3% не комільфо поки 19% в гривні та ще й з таким дном по курсу.
Хоча б 5-6% і те... треба рахувати
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1861
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 чер, 2023 22:53
idealstorm написав: sens написав:
Якщо запропонують в аккорді 3 у валюті,то залишимо, наразі на нові гроші не беруть тому гривня пливе від 19%. Коли їх внутрішні лічильники будуть давати те що треба клієнту, буде мо залишатися,не агітую
Так і 3% не комільфо поки 19% в гривні та ще й з таким дном по курсу.
Хоча б 5-6% і те... треба рахувати
Варіант 3%™ у валюті,це коли важливо не міняти карусельні вклади з від'ємним прибутком
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13356
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 751 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 чер, 2023 08:51
В аккорде тоже выдали конвертдепо зелёными купюрами. На вопрос когда обнуляется счетчик новых грошей, сказали раз в квартал.
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 1360
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|