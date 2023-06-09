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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 12:20

  andreyiskra написав:В аккорде тоже выдали конвертдепо зелёными купюрами. На вопрос когда обнуляется счетчик новых грошей, сказали раз в квартал.
у відділенні можуть спробувати відкрити, якщо ні,то інший банк
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 17:36

Re: Акордбанк

Панове, підкажіть, до якої години можна відкрити грн депо онлайн, щоб відкрилося сьогоднішнім днем? Бо чекаю СЕП, а він гад вже дві години не йде (
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 19:45

  1finanсier написав:Панове, підкажіть, до якої години можна відкрити грн депо онлайн, щоб відкрилося сьогоднішнім днем? Бо чекаю СЕП, а він гад вже дві години не йде (

мабуть до 22,30
lamal
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