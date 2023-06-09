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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 чер, 2023 12:20
andreyiskra написав:
В аккорде тоже выдали конвертдепо зелёными купюрами. На вопрос когда обнуляется счетчик новых грошей, сказали раз в квартал.
у відділенні можуть спробувати відкрити, якщо ні,то інший банк
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 17:36
Панове, підкажіть, до якої години можна відкрити грн депо онлайн, щоб відкрилося сьогоднішнім днем? Бо чекаю СЕП, а він гад вже дві години не йде (
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1finanсier
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 19:45
1finanсier написав:
Панове, підкажіть, до якої години можна відкрити грн депо онлайн, щоб відкрилося сьогоднішнім днем? Бо чекаю СЕП, а він гад вже дві години не йде (
мабуть до 22,30
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lamal
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:38
lamal написав: 1finanсier написав:
Панове, підкажіть, до якої години можна відкрити грн депо онлайн, щоб відкрилося сьогоднішнім днем? Бо чекаю СЕП, а він гад вже дві години не йде (
мабуть до 22,30
Дякую
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