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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 12:20

  andreyiskra написав:В аккорде тоже выдали конвертдепо зелёными купюрами. На вопрос когда обнуляется счетчик новых грошей, сказали раз в квартал.
у відділенні можуть спробувати відкрити, якщо ні,то інший банк
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 17:36

Re: Акордбанк

Панове, підкажіть, до якої години можна відкрити грн депо онлайн, щоб відкрилося сьогоднішнім днем? Бо чекаю СЕП, а він гад вже дві години не йде (
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 19:45

  1finanсier написав:Панове, підкажіть, до якої години можна відкрити грн депо онлайн, щоб відкрилося сьогоднішнім днем? Бо чекаю СЕП, а він гад вже дві години не йде (

мабуть до 22,30
lamal
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:38

  lamal написав:
  1finanсier написав:Панове, підкажіть, до якої години можна відкрити грн депо онлайн, щоб відкрилося сьогоднішнім днем? Бо чекаю СЕП, а він гад вже дві години не йде (

мабуть до 22,30

Дякую
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 21:36

Re: Акордбанк

Як тут активувати кешбек?
Карта пластик
Тип: MC Debit World Instant
Тариф: Найкраща картка
Захожу в розділ Кешбек, пише:
Увімкніть Кешбек в деталях картки в розділі Картки та рахунки, щоб отримувати додатковий дохід.

але на деталях карти нема нічого про кешбек ((
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 21:39

Re: Акордбанк

  undeadserf написав:Як тут активувати кешбек?
А кредліміт є? Без нього КБ немає
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 21:41

  Amethyst написав:
  undeadserf написав:Як тут активувати кешбек?
А кредліміт є? Без нього КБ немає


Немає, тепер зрозуміло в чому річ :?
Брав картку під депо на 3 міс., думав ще кешбечну на таксі :lol:
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 21:52

undeadserf
Телефонуйте на гарячу лінію. Просіть кредитний ліміт. Якщо дадуть - наступний крок у відділенні підписати кредитний договір.
Vial
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