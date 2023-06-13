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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 чер, 2023 12:20
andreyiskra написав:
В аккорде тоже выдали конвертдепо зелёными купюрами. На вопрос когда обнуляется счетчик новых грошей, сказали раз в квартал.
у відділенні можуть спробувати відкрити, якщо ні,то інший банк
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sens
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 17:36
Панове, підкажіть, до якої години можна відкрити грн депо онлайн, щоб відкрилося сьогоднішнім днем? Бо чекаю СЕП, а він гад вже дві години не йде (
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1finanсier
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 19:45
1finanсier написав:
Панове, підкажіть, до якої години можна відкрити грн депо онлайн, щоб відкрилося сьогоднішнім днем? Бо чекаю СЕП, а він гад вже дві години не йде (
мабуть до 22,30
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lamal
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:38
lamal написав: 1finanсier написав:
Панове, підкажіть, до якої години можна відкрити грн депо онлайн, щоб відкрилося сьогоднішнім днем? Бо чекаю СЕП, а він гад вже дві години не йде (
мабуть до 22,30
Дякую
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1finanсier
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Додано: Вів 13 чер, 2023 21:36
Як тут активувати кешбек?
Карта пластик
Тип: MC Debit World Instant
Тариф: Найкраща картка
Захожу в розділ Кешбек, пише:
Увімкніть Кешбек в деталях картки в розділі Картки та рахунки, щоб отримувати додатковий дохід.
але на деталях карти нема нічого про кешбек ((
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undeadserf
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Додано: Вів 13 чер, 2023 21:39
undeadserf написав:
Як тут активувати кешбек?
А кредліміт є? Без нього КБ немає
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Amethyst
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Додано: Вів 13 чер, 2023 21:41
Amethyst написав: undeadserf написав:
Як тут активувати кешбек?
А кредліміт є? Без нього КБ немає
Немає, тепер зрозуміло в чому річ
Брав картку під депо на 3 міс., думав ще кешбечну на таксі
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undeadserf
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Додано: Вів 13 чер, 2023 21:52
undeadserf
Телефонуйте на гарячу лінію. Просіть кредитний ліміт. Якщо дадуть - наступний крок у відділенні підписати кредитний договір.
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Vial
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