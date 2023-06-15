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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 чер, 2023 10:13
lloydbanksua Карта - детальніше - в кожному рядку виписки.
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Ой+
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Додано: Чет 15 чер, 2023 10:36
я теж шукав свого часу ІБАН - його просто ніде нема поки не буде операцій по карті!
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greenozon
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