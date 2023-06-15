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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 115116117118

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 10:13

lloydbanksua Карта - детальніше - в кожному рядку виписки.
Ой+
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Повідомлень: 5889
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Подякував: 85 раз.
Подякували: 904 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 10:36

я теж шукав свого часу ІБАН - його просто ніде нема поки не буде операцій по карті!
greenozon
 
Повідомлень: 15189
З нами з: 01.06.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
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  #<1 ... 115116117118
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