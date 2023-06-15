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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 чер, 2023 10:36
я теж шукав свого часу ІБАН - його просто ніде нема поки не буде операцій по карті!
Додано: Чет 15 чер, 2023 12:29
lloydbanksua
В додатку немає.
Тому треба звернутись в підтримку і вам вишдють реквізити на електронну пошту.
Додано: Чет 15 чер, 2023 17:14
Нет у них такого.
В отделении в свое время узнавал, потом вспомнил, что уже отправлял сеп, благо, что сохранилось.
А вообще странная банка, целый день жду, пока зачисляться деньги (на горячке заявили, что на сеп 4 они не перешли). На сенс, райф, пиреус сеп заходит за меньше, чем 9 мин.
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