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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 чер, 2023 10:13
lloydbanksua Карта - детальніше - в кожному рядку виписки.
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Ой+
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Додано: Чет 15 чер, 2023 10:36
я теж шукав свого часу ІБАН - його просто ніде нема поки не буде операцій по карті!
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greenozon
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Додано: Чет 15 чер, 2023 12:29
lloydbanksua
В додатку немає.
Тому треба звернутись в підтримку і вам вишдють реквізити на електронну пошту.
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ytaras
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Додано: Чет 15 чер, 2023 17:14
Ой+ написав:lloydbanksua
Карта - детальніше - в кожному рядку виписки.
Нет у них такого.
ytaras написав:lloydbanksua
В додатку немає.
Тому треба звернутись в підтримку і вам вишдють реквізити на електронну пошту.
В отделении в свое время узнавал, потом вспомнил, что уже отправлял сеп, благо, что сохранилось.
А вообще странная банка, целый день жду, пока зачисляться деньги (на горячке заявили, что на сеп 4 они не перешли). На сенс, райф, пиреус сеп заходит за меньше, чем 9 мин.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 15 чер, 2023 17:33
lloydbanksua написав:
вообще странная банка, целый день жду, пока зачисляться деньги
Обычно тут всьо быстро заходит.
Ваш кейс - какой-то не типичный для Аккорда
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flysoulfly
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Додано: Чет 15 чер, 2023 17:56
lloydbanksua написав: Ой+ написав:lloydbanksua
Карта - детальніше - в кожному рядку виписки.
Нет у них такого.
Та все є і в мобільній, якщо є виписка по карті, то там в кожному рядочку повторюється її ібан, а в дескстопній при поповненнях.
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Ой+
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Додано: Чет 15 чер, 2023 18:00
flysoulfly написав: lloydbanksua написав:
вообще странная банка, целый день жду, пока зачисляться деньги
Обычно тут всьо быстро заходит.
Ваш кейс - какой-то не типичный для Аккорда
Может и не типичный, но факт остаётся фактом.
Ой+ написав: lloydbanksua написав: Ой+ написав:lloydbanksua
Карта - детальніше - в кожному рядку виписки.
Нет у них такого.
Та все є і в мобільній, якщо є виписка по карті, то там в кожному рядочку повторюється її ібан, а в дескстопній при поповненнях.
В приложении даже пункта нет "выписка".
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lloydbanksua
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Додано: Чет 15 чер, 2023 18:10
Ой+ написав:
Та все є і в мобільній, якщо є виписка по карті, то там в кожному рядочку повторюється її ібан, а в дескстопній при поповненнях.
Есть, да. Но писали это какие-то пришельцы-контрамоты, раз для них вначале отправить на IBAN, а потом узнать этот IBAN из выписки о прошедшей операции - это нормально.
lloydbanksua написав:
В приложении даже пункта нет "выписка".
А там и не пункт
Просто на первом экране карты (не настроек карты, а который "карты и счета") в нижней половине список операций. Если они были, конечно.
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moveton
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Додано: Чет 15 чер, 2023 18:15
lloydbanksua написав:
В приложении даже пункта нет "выписка".
Натисніть карту - слово "ДЕТАЛЬНІШЕ" і якщо Ви користувались картою, Вам відкриється "останні операції" кожен рядок буде починатись UA і циферки.
І то буде ібан вашої карти.
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Ой+
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