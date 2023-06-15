RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 115116117118

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 10:13

lloydbanksua Карта - детальніше - в кожному рядку виписки.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5891
З нами з: 19.04.12
Подякував: 85 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 10:36

я теж шукав свого часу ІБАН - його просто ніде нема поки не буде операцій по карті!
greenozon
 
Повідомлень: 15194
З нами з: 01.06.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 12:29

lloydbanksua
В додатку немає.
Тому треба звернутись в підтримку і вам вишдють реквізити на електронну пошту.
ytaras
 
Повідомлень: 24
З нами з: 30.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 17:14

  Ой+ написав:lloydbanksua Карта - детальніше - в кожному рядку виписки.

Нет у них такого.
  ytaras написав:lloydbanksua
В додатку немає.
Тому треба звернутись в підтримку і вам вишдють реквізити на електронну пошту.

В отделении в свое время узнавал, потом вспомнил, что уже отправлял сеп, благо, что сохранилось.

А вообще странная банка, целый день жду, пока зачисляться деньги (на горячке заявили, что на сеп 4 они не перешли). На сенс, райф, пиреус сеп заходит за меньше, чем 9 мин.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1499
З нами з: 22.04.20
Подякував: 74 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 17:33

  lloydbanksua написав: вообще странная банка, целый день жду, пока зачисляться деньги
Обычно тут всьо быстро заходит.
Ваш кейс - какой-то не типичный для Аккорда
flysoulfly
 
Повідомлень: 2257
З нами з: 13.01.09
Подякував: 927 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 17:56

  lloydbanksua написав:
  Ой+ написав:lloydbanksua Карта - детальніше - в кожному рядку виписки.

Нет у них такого.

Та все є і в мобільній, якщо є виписка по карті, то там в кожному рядочку повторюється її ібан, а в дескстопній при поповненнях.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5891
З нами з: 19.04.12
Подякував: 85 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 18:00

  flysoulfly написав:
  lloydbanksua написав: вообще странная банка, целый день жду, пока зачисляться деньги
Обычно тут всьо быстро заходит.
Ваш кейс - какой-то не типичный для Аккорда

Может и не типичный, но факт остаётся фактом.
  Ой+ написав:
  lloydbanksua написав:
  Ой+ написав:lloydbanksua Карта - детальніше - в кожному рядку виписки.

Нет у них такого.

Та все є і в мобільній, якщо є виписка по карті, то там в кожному рядочку повторюється її ібан, а в дескстопній при поповненнях.

В приложении даже пункта нет "выписка".
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1499
З нами з: 22.04.20
Подякував: 74 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 18:10

  Ой+ написав:Та все є і в мобільній, якщо є виписка по карті, то там в кожному рядочку повторюється її ібан, а в дескстопній при поповненнях.

Есть, да. Но писали это какие-то пришельцы-контрамоты, раз для них вначале отправить на IBAN, а потом узнать этот IBAN из выписки о прошедшей операции - это нормально.

  lloydbanksua написав:В приложении даже пункта нет "выписка".

А там и не пункт :) Просто на первом экране карты (не настроек карты, а который "карты и счета") в нижней половине список операций. Если они были, конечно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3458
З нами з: 23.03.18
Подякував: 19 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 18:15

Re: Акордбанк

  lloydbanksua написав:В приложении даже пункта нет "выписка".

Натисніть карту - слово "ДЕТАЛЬНІШЕ" і якщо Ви користувались картою, Вам відкриється "останні операції" кожен рядок буде починатись UA і циферки.
І то буде ібан вашої карти.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5891
З нами з: 19.04.12
Подякував: 85 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 115116117118
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, klug, Кочевник і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (1125)
15.06.2023 19:04
Ринок ОВДП (4720)
15.06.2023 18:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.