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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 116117118119 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Акордбанк 3.8 5 21 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 3 2- Погане. Некомпетентне. 5% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 10% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 29% 6 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 43% 9 Всього голосів : 21 Додано: Чет 15 чер, 2023 20:35 lloydbanksua, киньте на карту 1-2 грн. по p2p і буде вам щ̶а̶с̶т̶я̶ iban

, киньте на карту 1-2 грн. по p2p і буде вам щ̶а̶с̶т̶я̶ iban otshelnick1

Повідомлень: 118 З нами з: 13.10.22 Подякував: 9 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 17:56 klug написав: Vial написав: undeadserf

Телефонуйте на гарячу лінію. Просіть кредитний ліміт. Якщо дадуть - наступний крок у відділенні підписати кредитний договір. Телефонуйте на гарячу лінію. Просіть кредитний ліміт. Якщо дадуть - наступний крок у відділенні підписати кредитний договір.

Якщо дадуть, то наступний крок - купити лотерейку з хорошим призовим фондом. Якщо дадуть, то наступний крок - купити лотерейку з хорошим призовим фондом.

Или наоборот, как в одном рассказике, лимит удачи будет исчерпан на тысячелетия... Но должен сказать, что уже в Аккорде что-то сдохло: сегодня мне сами позвонили и сообщили, что со вчера в одесской области восстановлено кредитование и поскольку я несколько месяцев назад оставлял заявку, то про меня вспомнили и интересуются хочу ли я всё ещё. Дальше было два часа периодической телефонной болтовни в результате которого мне сказали, что максимальный лимит, конечно, 250к, но по моей области пока только 50к, а лично с меня для начала хватит и 20к, но через три месяца можно ещё раз подать заявку и может быть тогда будут щедрее.



Дальше в отделение, как скромно сказали, "подписать документы". Причём приходить нужно обязательно с оригиналом паспорта и кода потому, что для кредитного лимита их нужно опять пересканировать даже, если раньше это уже делали. Это тоже не шибко быстрая процедура потому, что я в своей области первый, кому дают кредитный лимит поэтому, как тут периодически повторяет Игорь Алексеевич, получаю самые большие плюшки. Плюшки в том, что девочка на мне учится всё это оформлять:

- вначале ждём, пока Киев пришлёт логин и пароль для входа в кредитную систему;

- потом ждём, пока Киев пришлёт работающие логин и пароль для того же;

- девочка сканирует документы для тренировки;

- сканирует документы повторно уже для заливки в систему;

- звонит в Киев спрашивать что означает ошибка "слишком большой файл";

- сканирует документы в третий раз, теперь в меньшем разрешении;

- наконец-то печатает и даёт подписать документы.

В принципе, в отделении получилось быстро: поскольку карта у меня уже была, то всего-то 45 минут.



Из занятных особенностей местного кешбека и кредита:

1) На первую покупку кешбек не начисляется. Она, типа, "для активации";

2) Максимальный кешбек на одну покупку - 50 грн грязными, в месяц - 500 грн. Так что много не заработать.

3) Грейс просто уникальный: до конца каждого чётного месяца. Т.е., если в минус уйти в начале января, то будет почти два месяца, а если в конце февраля, то может и дня не быть. Погаситься по счёту нужно не позже последнего рабочего дня этого чётного месяца, а если он (мне не внятно это объяснили, но подозреваю, что месяц, а не только рабчий день) завершится с минусом, то вкатают процент за весь кредит в течение этих двух месяцев. В общем, если хочешь остаться в грейсе, то после погашения и до начала следующего нечётного месяца если и платить, то только своими. Или наоборот, как в одном рассказике, лимит удачи будет исчерпан на тысячелетия... Но должен сказать, что уже в Аккорде что-то сдохло: сегодня мне сами позвонили и сообщили, что со вчера в одесской области восстановлено кредитование и поскольку я несколько месяцев назад оставлял заявку, то про меня вспомнили и интересуются хочу ли я всё ещё. Дальше было два часа периодической телефонной болтовни в результате которого мне сказали, что максимальный лимит, конечно, 250к, но по моей области пока только 50к, а лично с меня для начала хватит и 20к, но через три месяца можно ещё раз подать заявку и может быть тогда будут щедрее.Дальше в отделение, как скромно сказали, "подписать документы". Причём приходить нужно обязательно с оригиналом паспорта и кода потому, что для кредитного лимита их нужно опять пересканировать даже, если раньше это уже делали. Это тоже не шибко быстрая процедура потому, что я в своей области первый, кому дают кредитный лимит поэтому, как тут периодически повторяет, получаю самые большие плюшки. Плюшки в том, что девочка на мне учится всё это оформлять:- вначале ждём, пока Киев пришлёт логин и пароль для входа в кредитную систему;- потом ждём, пока Киев пришлётлогин и пароль для того же;- девочка сканирует документы для тренировки;- сканирует документы повторно уже для заливки в систему;- звонит в Киев спрашивать что означает ошибка "слишком большой файл";- сканирует документы в третий раз, теперь в меньшем разрешении;- наконец-то печатает и даёт подписать документы.В принципе, в отделении получилось быстро: поскольку карта у меня уже была, то всего-то 45 минут.Из занятных особенностей местного кешбека и кредита:1) На первую покупку кешбек не начисляется. Она, типа, "для активации";2) Максимальный кешбек на одну покупку - 50 грн грязными, в месяц - 500 грн. Так что много не заработать.3) Грейс просто уникальный: до конца каждого чётного месяца. Т.е., если в минус уйти в начале января, то будет почти два месяца, а если в конце февраля, то может и дня не быть. Погаситься по счёту нужно не позже последнего рабочего дня этого чётного месяца, а если он (мне не внятно это объяснили, но подозреваю, что месяц, а не только рабчий день) завершится с минусом, то вкатают процент за весь кредит в течение этих двух месяцев. В общем, если хочешь остаться в грейсе, то после погашения и до начала следующего нечётного месяца если и платить, то только своими. moveton

Повідомлень: 3484 З нами з: 23.03.18 Подякував: 19 раз. Подякували: 381 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 19:25 moveton написав: Из занятных особенностей местного кешбека и кредита:

1) На первую покупку кешбек не начисляется. Она, типа, "для активации";

2) Максимальный кешбек на одну покупку - 50 грн грязными, в месяц - 500 грн. Так что много не заработать.

3) Грейс просто уникальный: до конца каждого чётного месяца. Т.е., если в минус уйти в начале января, то будет почти два месяца, а если в конце февраля, то может и дня не быть. Погаситься по счёту нужно не позже последнего рабочего дня этого чётного месяца, а если он (мне не внятно это объяснили, но подозреваю, что месяц, а не только рабчий день) завершится с минусом, то вкатают процент за весь кредит в течение этих двух месяцев. В общем, если хочешь остаться в грейсе, то после погашения и до начала следующего нечётного месяца если и платить, то только своими. Из занятных особенностей местного кешбека и кредита:1) На первую покупку кешбек не начисляется. Она, типа, "для активации";2) Максимальный кешбек на одну покупку - 50 грн грязными, в месяц - 500 грн. Так что много не заработать.3) Грейс просто уникальный: до конца каждого чётного месяца. Т.е., если в минус уйти в начале января, то будет почти два месяца, а если в конце февраля, то может и дня не быть. Погаситься по счёту нужно не позже последнего рабочего дня этого чётного месяца, а если он (мне не внятно это объяснили, но подозреваю, что месяц, а не только рабчий день) завершится с минусом, то вкатают процент за весь кредит в течение этих двух месяцев. В общем, если хочешь остаться в грейсе, то после погашения и до начала следующего нечётного месяца если и платить, то только своими.



упустили главное - только UA, поэтому нередко бываемые тут 10% на такси Убер и Болт и БолтФуд идут нах



и про грейс что-то интересное, первый раз слышу такое, может, внимания не обращал, или новые условия, но у меня кажется, все обычно: до конца (ну может до посл раб дня) следуюшего месяца упустили главное - только UA, поэтому нередко бываемые тут 10% на такси Убер и Болт и БолтФуд идут нахи про грейс что-то интересное, первый раз слышу такое, может, внимания не обращал, или новые условия, но у меня кажется, все обычно: до конца (ну может до посл раб дня) следуюшего месяца cohan

Повідомлень: 5747 З нами з: 27.09.19 Подякував: 109 раз. Подякували: 471 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 19:35 cohan написав: упустили главное - только UA, поэтому нередко бываемые тут 10% на такси Убер и Болт и БолтФуд идут нах упустили главное - только UA, поэтому нередко бываемые тут 10% на такси Убер и Болт и БолтФуд идут нах

уже много месяцев трындит:

Такси 10%

Категория включает оплату услуг по перевозке в сетевых службах такси: Uber, Uklon и т.п.



И только Найкраща в этой категории и есть. Но наши журнашлисты запросто могут и соврать, конечно.



cohan написав: и про грейс что-то интересное, первый раз слышу такое, может, внимания не обращал, или новые условия, но у меня кажется, все обычно: до конца (ну может до посл раб дня) следуюшего месяца и про грейс что-то интересное, первый раз слышу такое, может, внимания не обращал, или новые условия, но у меня кажется, все обычно: до конца (ну может до посл раб дня) следуюшего месяца

Не знаю насколько новые. Я вообще такого не ожидал и у киевской девочки поинтересовался всего лишь засчитают ли мне возврат в ноль сразу по погашению или будут смотреть по состоянию на конец банковского дня. Она долго не понимала что это я такое экзотическое спрашиваю, потом взяла тайм-аут на консультацию и потом вернулась с такой вот информацией. И била себя пяткой в грудь, что во всех банках так https://finance.ua/cards/cashback-review уже много месяцев трындит:И только Найкраща в этой категории и есть. Но наши журнашлисты запросто могут и соврать, конечно.Не знаю насколько новые. Я вообще такого не ожидал и у киевской девочки поинтересовался всего лишь засчитают ли мне возврат в ноль сразу по погашению или будут смотреть по состоянию на конец банковского дня. Она долго не понимала что это я такое экзотическое спрашиваю, потом взяла тайм-аут на консультацию и потом вернулась с такой вот информацией. И била себя пяткой в грудь, что во всех банках так moveton

Повідомлень: 3484 З нами з: 23.03.18 Подякував: 19 раз. Подякували: 381 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 20:51 Re: Акордбанк Грейс здесь самый обычный без каких-либо чётных и нечетных - все что потрачено до конца текущего месяца надо погасить до последнего календарного дня следующего месяца, в т.ч. приходы по п2п сразу учитываются как погашение Chicheva Повідомлень: 243 З нами з: 02.09.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 21:35 Chicheva написав: Грейс здесь самый обычный без каких-либо чётных и нечетных - все что потрачено до конца текущего месяца надо погасить до последнего календарного дня следующего месяца, в т.ч. приходы по п2п сразу учитываются как погашение Грейс здесь самый обычный без каких-либо чётных и нечетных - все что потрачено до конца текущего месяца надо погасить до последнего календарного дня следующего месяца, в т.ч. приходы по п2п сразу учитываются как погашение

Значит до конца чётного - это мне индивидуальные условия, как первому клиенту... Значит до конца чётного - это мне индивидуальные условия, как первому клиенту... moveton

Повідомлень: 3484 З нами з: 23.03.18 Подякував: 19 раз. Подякували: 381 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 22:52 moveton написав: cohan написав: упустили главное - только UA, поэтому нередко бываемые тут 10% на такси Убер и Болт и БолтФуд идут нах упустили главное - только UA, поэтому нередко бываемые тут 10% на такси Убер и Болт и БолтФуд идут нах

уже много месяцев трындит:

Такси 10%

Категория включает оплату услуг по перевозке в сетевых службах такси: Uber, Uklon и т.п.



И только Найкраща в этой категории и есть. Но наши журнашлисты запросто могут и соврать, конечно.

https://finance.ua/cards/cashback-review уже много месяцев трындит:И только Найкраща в этой категории и есть. Но наши журнашлисты запросто могут и соврать, конечно.

Я смотрю, у Вас от неожиданно свалившейся радости корона в размере начала расти на глазах... Будьте попроще.

А получите карту, покатаетесь - вот и выясните, что на самом деле. И кто и о чем трындит. И нам затем расскажете.

А то... "четные месяцы погашения" и т.п. Уже смешно. Я смотрю, у Вас от неожиданно свалившейся радости корона в размере начала расти на глазах... Будьте попроще.А получите карту, покатаетесь - вот и выясните, что на самом деле. И кто и о чем трындит. И нам затем расскажете.А то... "четные месяцы погашения" и т.п. Уже смешно. Искатель Повідомлень: 6085 З нами з: 22.02.16 Подякував: 985 раз. Подякували: 4801 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 чер, 2023 23:12 Искатель написав: Я смотрю, у Вас от неожиданно свалившейся радости корона в размере начала расти на глазах... Будьте попроще.

А получите карту, покатаетесь - вот и выясните, что на самом деле. И кто и о чем трындит. И нам затем расскажете.

А то... "четные месяцы погашения" и т.п. Уже смешно. Я смотрю, у Вас от неожиданно свалившейся радости корона в размере начала расти на глазах... Будьте попроще.А получите карту, покатаетесь - вот и выясните, что на самом деле. И кто и о чем трындит. И нам затем расскажете.А то... "четные месяцы погашения" и т.п. Уже смешно.

Это хоть к кому обращено? Про то, что не дают кэшбек на Uber писал Cohan. Я кататься даже не планировал. Про чётные месяцы погашения - это над банковской поддержкой смеяться. Ну или над тем, кого по этому правилу побреют. Тут, как получится. Я опять же не удивлюсь, если и поддержка врёт - бывали прецеденты. Тем не менее такой мопед почему-то имеется и теоретически информация из банка должна быть самой верной.



А карта, кстати, у меня уже не первый месяц есть. Только сегодня уже с КЛ. Это хоть к кому обращено? Про то, что не дают кэшбек на Uber писал. Я кататься даже не планировал. Про чётные месяцы погашения - это над банковской поддержкой смеяться. Ну или над тем, кого по этому правилу побреют. Тут, как получится. Я опять же не удивлюсь, если и поддержка врёт - бывали прецеденты. Тем не менее такой мопед почему-то имеется и теоретически информация из банка должна быть самой верной.А карта, кстати, у меня уже не первый месяц есть. Только сегодня уже с КЛ. moveton

Повідомлень: 3484 З нами з: 23.03.18 Подякував: 19 раз. Подякували: 381 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 116117118119 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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