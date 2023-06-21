Додано: Вів 20 чер, 2023 17:56

klug написав: Vial написав: undeadserf

Телефонуйте на гарячу лінію. Просіть кредитний ліміт. Якщо дадуть - наступний крок у відділенні підписати кредитний договір. Телефонуйте на гарячу лінію. Просіть кредитний ліміт. Якщо дадуть - наступний крок у відділенні підписати кредитний договір.

Якщо дадуть, то наступний крок - купити лотерейку з хорошим призовим фондом. Якщо дадуть, то наступний крок - купити лотерейку з хорошим призовим фондом.

Или наоборот, как в одном рассказике, лимит удачи будет исчерпан на тысячелетия... Но должен сказать, что уже в Аккорде что-то сдохло: сегодня мне сами позвонили и сообщили, что со вчера в одесской области восстановлено кредитование и поскольку я несколько месяцев назад оставлял заявку, то про меня вспомнили и интересуются хочу ли я всё ещё. Дальше было два часа периодической телефонной болтовни в результате которого мне сказали, что максимальный лимит, конечно, 250к, но по моей области пока только 50к, а лично с меня для начала хватит и 20к, но через три месяца можно ещё раз подать заявку и может быть тогда будут щедрее.Дальше в отделение, как скромно сказали, "подписать документы". Причём приходить нужно обязательно с оригиналом паспорта и кода потому, что для кредитного лимита их нужно опять пересканировать даже, если раньше это уже делали. Это тоже не шибко быстрая процедура потому, что я в своей области первый, кому дают кредитный лимит поэтому, как тут периодически повторяет, получаю самые большие плюшки. Плюшки в том, что девочка на мне учится всё это оформлять:- вначале ждём, пока Киев пришлёт логин и пароль для входа в кредитную систему;- потом ждём, пока Киев пришлётлогин и пароль для того же;- девочка сканирует документы для тренировки;- сканирует документы повторно уже для заливки в систему;- звонит в Киев спрашивать что означает ошибка "слишком большой файл";- сканирует документы в третий раз, теперь в меньшем разрешении;- наконец-то печатает и даёт подписать документы.В принципе, в отделении получилось быстро: поскольку карта у меня уже была, то всего-то 45 минут.Из занятных особенностей местного кешбека и кредита:1) На первую покупку кешбек не начисляется. Она, типа, "для активации";2) Максимальный кешбек на одну покупку - 50 грн грязными, в месяц - 500 грн. Так что много не заработать.3) Грейс просто уникальный: до конца каждого чётного месяца. Т.е., если в минус уйти в начале января, то будет почти два месяца, а если в конце февраля, то может и дня не быть. Погаситься по счёту нужно не позже последнего рабочего дня этого чётного месяца, а если он (мне не внятно это объяснили, но подозреваю, что месяц, а не только рабчий день) завершится с минусом, то вкатают процент за весь кредит в течение этих двух месяцев. В общем, если хочешь остаться в грейсе, то после погашения и до начала следующего нечётного месяца если и платить, то только своими.