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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 116117118119

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 20:35

lloydbanksua, киньте на карту 1-2 грн. по p2p і буде вам щ̶а̶с̶т̶я̶ iban
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otshelnick1
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 17:56

  klug написав:
  Vial написав:undeadserf
Телефонуйте на гарячу лінію. Просіть кредитний ліміт. Якщо дадуть - наступний крок у відділенні підписати кредитний договір.

Якщо дадуть, то наступний крок - купити лотерейку з хорошим призовим фондом.

Или наоборот, как в одном рассказике, лимит удачи будет исчерпан на тысячелетия... Но должен сказать, что уже в Аккорде что-то сдохло: сегодня мне сами позвонили и сообщили, что со вчера в одесской области восстановлено кредитование и поскольку я несколько месяцев назад оставлял заявку, то про меня вспомнили и интересуются хочу ли я всё ещё. Дальше было два часа периодической телефонной болтовни в результате которого мне сказали, что максимальный лимит, конечно, 250к, но по моей области пока только 50к, а лично с меня для начала хватит и 20к, но через три месяца можно ещё раз подать заявку и может быть тогда будут щедрее.

Дальше в отделение, как скромно сказали, "подписать документы". Причём приходить нужно обязательно с оригиналом паспорта и кода потому, что для кредитного лимита их нужно опять пересканировать даже, если раньше это уже делали. Это тоже не шибко быстрая процедура потому, что я в своей области первый, кому дают кредитный лимит поэтому, как тут периодически повторяет Игорь Алексеевич, получаю самые большие плюшки. Плюшки в том, что девочка на мне учится всё это оформлять:
- вначале ждём, пока Киев пришлёт логин и пароль для входа в кредитную систему;
- потом ждём, пока Киев пришлёт работающие логин и пароль для того же;
- девочка сканирует документы для тренировки;
- сканирует документы повторно уже для заливки в систему;
- звонит в Киев спрашивать что означает ошибка "слишком большой файл";
- сканирует документы в третий раз, теперь в меньшем разрешении;
- наконец-то печатает и даёт подписать документы.
В принципе, в отделении получилось быстро: поскольку карта у меня уже была, то всего-то 45 минут.

Из занятных особенностей местного кешбека и кредита:
1) На первую покупку кешбек не начисляется. Она, типа, "для активации";
2) Максимальный кешбек на одну покупку - 50 грн грязными, в месяц - 500 грн. Так что много не заработать.
3) Грейс просто уникальный: до конца каждого чётного месяца. Т.е., если в минус уйти в начале января, то будет почти два месяца, а если в конце февраля, то может и дня не быть. Погаситься по счёту нужно не позже последнего рабочего дня этого чётного месяца, а если он (мне не внятно это объяснили, но подозреваю, что месяц, а не только рабчий день) завершится с минусом, то вкатают процент за весь кредит в течение этих двух месяцев. В общем, если хочешь остаться в грейсе, то после погашения и до начала следующего нечётного месяца если и платить, то только своими.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 19:25

  moveton написав:Из занятных особенностей местного кешбека и кредита:
1) На первую покупку кешбек не начисляется. Она, типа, "для активации";
2) Максимальный кешбек на одну покупку - 50 грн грязными, в месяц - 500 грн. Так что много не заработать.
3) Грейс просто уникальный: до конца каждого чётного месяца. Т.е., если в минус уйти в начале января, то будет почти два месяца, а если в конце февраля, то может и дня не быть. Погаситься по счёту нужно не позже последнего рабочего дня этого чётного месяца, а если он (мне не внятно это объяснили, но подозреваю, что месяц, а не только рабчий день) завершится с минусом, то вкатают процент за весь кредит в течение этих двух месяцев. В общем, если хочешь остаться в грейсе, то после погашения и до начала следующего нечётного месяца если и платить, то только своими.


упустили главное - только UA, поэтому нередко бываемые тут 10% на такси Убер и Болт и БолтФуд идут нах

и про грейс что-то интересное, первый раз слышу такое, может, внимания не обращал, или новые условия, но у меня кажется, все обычно: до конца (ну может до посл раб дня) следуюшего месяца
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 19:35

  cohan написав:упустили главное - только UA, поэтому нередко бываемые тут 10% на такси Убер и Болт и БолтФуд идут нах

https://finance.ua/cards/cashback-review уже много месяцев трындит:
Такси 10%
Категория включает оплату услуг по перевозке в сетевых службах такси: Uber, Uklon и т.п.

И только Найкраща в этой категории и есть. Но наши журнашлисты запросто могут и соврать, конечно.

  cohan написав:и про грейс что-то интересное, первый раз слышу такое, может, внимания не обращал, или новые условия, но у меня кажется, все обычно: до конца (ну может до посл раб дня) следуюшего месяца

Не знаю насколько новые. Я вообще такого не ожидал и у киевской девочки поинтересовался всего лишь засчитают ли мне возврат в ноль сразу по погашению или будут смотреть по состоянию на конец банковского дня. Она долго не понимала что это я такое экзотическое спрашиваю, потом взяла тайм-аут на консультацию и потом вернулась с такой вот информацией. И била себя пяткой в грудь, что во всех банках так :lol:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 20:51

Re: Акордбанк

Грейс здесь самый обычный без каких-либо чётных и нечетных - все что потрачено до конца текущего месяца надо погасить до последнего календарного дня следующего месяца, в т.ч. приходы по п2п сразу учитываются как погашение
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 21:35

  Chicheva написав:Грейс здесь самый обычный без каких-либо чётных и нечетных - все что потрачено до конца текущего месяца надо погасить до последнего календарного дня следующего месяца, в т.ч. приходы по п2п сразу учитываются как погашение

Значит до конца чётного - это мне индивидуальные условия, как первому клиенту...
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 22:52

  moveton написав:
  cohan написав:упустили главное - только UA, поэтому нередко бываемые тут 10% на такси Убер и Болт и БолтФуд идут нах

https://finance.ua/cards/cashback-review уже много месяцев трындит:
Такси 10%
Категория включает оплату услуг по перевозке в сетевых службах такси: Uber, Uklon и т.п.

И только Найкраща в этой категории и есть. Но наши журнашлисты запросто могут и соврать, конечно.

Я смотрю, у Вас от неожиданно свалившейся радости корона в размере начала расти на глазах... Будьте попроще.
А получите карту, покатаетесь - вот и выясните, что на самом деле. И кто и о чем трындит. И нам затем расскажете.
А то... "четные месяцы погашения" и т.п. Уже смешно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 23:12

  Искатель написав:Я смотрю, у Вас от неожиданно свалившейся радости корона в размере начала расти на глазах... Будьте попроще.
А получите карту, покатаетесь - вот и выясните, что на самом деле. И кто и о чем трындит. И нам затем расскажете.
А то... "четные месяцы погашения" и т.п. Уже смешно.

Это хоть к кому обращено? Про то, что не дают кэшбек на Uber писал Cohan. Я кататься даже не планировал. Про чётные месяцы погашения - это над банковской поддержкой смеяться. Ну или над тем, кого по этому правилу побреют. Тут, как получится. Я опять же не удивлюсь, если и поддержка врёт - бывали прецеденты. Тем не менее такой мопед почему-то имеется и теоретически информация из банка должна быть самой верной.

А карта, кстати, у меня уже не первый месяц есть. Только сегодня уже с КЛ.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 11:21

  moveton написав:А карта, кстати, у меня уже не первый месяц есть. Только сегодня уже с КЛ.

Рад за Вас. Может, сдвинется дело с мертвой точки.
Пишите обо всех ощущениях, как говорится.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 11:25

  Искатель написав:А получите карту, покатаетесь - вот и выясните, что на самом деле.


да шо там кататься

1.6. Банк не нараховує Кешбек за:
- операції з наступними МСС: 4111, 4813, 4900, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 7311, 7372, 7399, 7523,
7995, 9211, 9222, 9311, 9402.
- операції, здійснені за межами України, в тому числі в мережі інтернет на закордонних сайтах.


https://accordbank.com.ua/ua/retail/car ... /cashback/


есть правда плюсы: Уклон и так дорогой и почти всегда идет нах, особенно после 20% на Болт постоянных, но - изредка тут Такси (остальное фуфел) выбираешь и - примерно в то же время Уклон спонсирует 20-25% 3-5 поездок, можно пользоваться

10% нередких, увы, почти не конкурент БолтУберу, разве что на 300+ грн чеки
cohan
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