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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 чер, 2023 12:53
Со вклада "Вільні Гроші" можно валюту снять в кассе без комиссии?
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ramzes4
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Додано: Сер 21 чер, 2023 14:13
ramzes4 можно, только так и снимаю )
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Кассандра
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