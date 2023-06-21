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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 117118119120

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 12:53

Re: Акордбанк

Со вклада "Вільні Гроші" можно валюту снять в кассе без комиссии?
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 14:13

ramzes4 можно, только так и снимаю )
Кассандра
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Повідомлень: 1381
З нами з: 04.12.12
Подякував: 23 раз.
Подякували: 202 раз.
 
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  #<1 ... 117118119120
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