Искатель написав:
Пишите обо всех ощущениях, как говорится.
Пока что первый блин комом
Хотел хлебушка прикупить для "активации КБ" и удостовериться, что за первую покупку КБ не начислят. В сильпошное приложение не добавилось потому, что уже достиг лимита на количество карт в нём. Кура на кассе отсканировала код из приложения, заученно спросила "оплата картой?", услышала утвердительный ответ, посмотрела на карту, которой я даже у ней перед носом размахивал и... провела оплату приложением. Видимо, дальше произнесения слов их дрессировка не простиралась.