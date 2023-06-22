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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 чер, 2023 12:53
Re: Акордбанк
Со вклада "Вільні Гроші" можно валюту снять в кассе без комиссии?
Додано: Сер 21 чер, 2023 20:01
Пока что первый блин комом Хотел хлебушка прикупить для "активации КБ" и удостовериться, что за первую покупку КБ не начислят. В сильпошное приложение не добавилось потому, что уже достиг лимита на количество карт в нём. Кура на кассе отсканировала код из приложения, заученно спросила "оплата картой?", услышала утвердительный ответ, посмотрела на карту, которой я даже у ней перед носом размахивал и... провела оплату приложением. Видимо, дальше произнесения слов их дрессировка не простиралась.
Додано: Чет 22 чер, 2023 15:25
ytaras реквізити є вже в телеграм замовляла, вказала номер картки і воно сформувало відразу повні реквізити
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