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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 117118119120

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Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 12:53

Re: Акордбанк

Со вклада "Вільні Гроші" можно валюту снять в кассе без комиссии?
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 14:13

ramzes4 можно, только так и снимаю )
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 20:01

  Искатель написав:Пишите обо всех ощущениях, как говорится.

Пока что первый блин комом :evil: Хотел хлебушка прикупить для "активации КБ" и удостовериться, что за первую покупку КБ не начислят. В сильпошное приложение не добавилось потому, что уже достиг лимита на количество карт в нём. Кура на кассе отсканировала код из приложения, заученно спросила "оплата картой?", услышала утвердительный ответ, посмотрела на карту, которой я даже у ней перед носом размахивал и... провела оплату приложением. Видимо, дальше произнесения слов их дрессировка не простиралась.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 15:25

ytaras реквізити є вже в телеграм замовляла, вказала номер картки і воно сформувало відразу повні реквізити
svetlanaL
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 18:37

Интересно, а валютные "конверты" какими сейчас Аккорд выдает? А то Приват что-то совсем испортился, как бы это не пошло по другим банкам.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 18:44

  Искатель написав:Интересно, а валютные "конверты" какими сейчас Аккорд выдает? А то Приват что-то совсем испортился, как бы это не пошло по другим банкам.

Повинен віддавати СПРАВЖНІМИ і ПЛАТІЖНИМИ. Думаю такими і віддає. Якщо питання було про рік зразка - то враховуючи що сам банк друкувати долари права не має то видає виключно тими якими їх підкріпили (тобто такими які змогли купити на міжбанку, а там наразі частіше переважають "не сині"). ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 00:25

  Искатель написав:Интересно, а валютные "конверты" какими сейчас Аккорд выдает? А то Приват что-то совсем испортился, как бы это не пошло по другим банкам.


приват делает одолжение, т.к. это не банк, "это счастье" (с)

а Аккорд мелкий банчик, на гребне волны, но мелкий, борется за аудиторию, на местах, по крайней мере: звонят, в кассе есть, можно не заказывать...
но отдать могут всякими :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:42

  Искатель написав:Интересно, а валютные "конверты" какими сейчас Аккорд выдает? А то Приват что-то совсем испортился, как бы это не пошло по другим банкам.

в головному офісі завжди стараються видавати новими
lamal
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