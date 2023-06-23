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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 чер, 2023 12:53
Re: Акордбанк
Со вклада "Вільні Гроші" можно валюту снять в кассе без комиссии?
Додано: Сер 21 чер, 2023 20:01
Пока что первый блин комом Хотел хлебушка прикупить для "активации КБ" и удостовериться, что за первую покупку КБ не начислят. В сильпошное приложение не добавилось потому, что уже достиг лимита на количество карт в нём. Кура на кассе отсканировала код из приложения, заученно спросила "оплата картой?", услышала утвердительный ответ, посмотрела на карту, которой я даже у ней перед носом размахивал и... провела оплату приложением. Видимо, дальше произнесения слов их дрессировка не простиралась.
Додано: Чет 22 чер, 2023 15:25
ytaras реквізити є вже в телеграм замовляла, вказала номер картки і воно сформувало відразу повні реквізити
Додано: Чет 22 чер, 2023 18:37
Интересно, а валютные "конверты" какими сейчас Аккорд выдает? А то Приват что-то совсем испортился, как бы это не пошло по другим банкам.
Додано: Чет 22 чер, 2023 18:44
Повинен віддавати СПРАВЖНІМИ і ПЛАТІЖНИМИ. Думаю такими і віддає. Якщо питання було про рік зразка - то враховуючи що сам банк друкувати долари права не має то видає виключно тими якими їх підкріпили (тобто такими які змогли купити на міжбанку, а там наразі частіше переважають "не сині").
Додано: П'ят 23 чер, 2023 00:25
приват делает одолжение, т.к. это не банк,
а Аккорд мелкий банчик, на гребне волны, но мелкий, борется за аудиторию, на местах, по крайней мере: звонят, в кассе есть, можно не заказывать...
но отдать могут всякими
Додано: П'ят 23 чер, 2023 14:42
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