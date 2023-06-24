Искатель написав:Пишите обо всех ощущениях, как говорится.
Пока что первый блин комом Хотел хлебушка прикупить для "активации КБ" и удостовериться, что за первую покупку КБ не начислят. В сильпошное приложение не добавилось потому, что уже достиг лимита на количество карт в нём. Кура на кассе отсканировала код из приложения, заученно спросила "оплата картой?", услышала утвердительный ответ, посмотрела на карту, которой я даже у ней перед носом размахивал и... провела оплату приложением. Видимо, дальше произнесения слов их дрессировка не простиралась.
Искатель написав:Интересно, а валютные "конверты" какими сейчас Аккорд выдает? А то Приват что-то совсем испортился, как бы это не пошло по другим банкам.
Повинен віддавати СПРАВЖНІМИ і ПЛАТІЖНИМИ. Думаю такими і віддає. Якщо питання було про рік зразка - то враховуючи що сам банк друкувати долари права не має то видає виключно тими якими їх підкріпили (тобто такими які змогли купити на міжбанку, а там наразі частіше переважають "не сині").