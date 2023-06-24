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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 чер, 2023 18:03
moveton написав:
Можно ничего не делать, пусть на счету лежат. Оно заодно и проще.
например, кроме валютных ОВДП сейчас (явно не последние) баксы никуда выгодней не втулишь. И там цвет без разницы.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 18:07
moveton написав:
Не откроется ж сразу потому, что деньги ещё "старые"
сложно сказать, т.к. на деньги с "вільних коштів" - открылось.
Не исключено, что полностью "сбросили счетчик"!
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Додано: Суб 24 чер, 2023 18:24
flysoulfly написав:
например, кроме валютных ОВДП сейчас (явно не последние) баксы никуда выгодней не втулишь. И там цвет без разницы.
Цвет-то там без разницы, но Аккорд, вроде, ОВГЗ не продаёт, а в другой банк - это или с комисом на SWIFT или таки нал и могут начать втирать, что купюра изношена или как-то не так в ультрафиолете светится.
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