RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 18:03

  moveton написав: Можно ничего не делать, пусть на счету лежат. Оно заодно и проще.
например, кроме валютных ОВДП сейчас (явно не последние) баксы никуда выгодней не втулишь. И там цвет без разницы.
flysoulfly
 
Повідомлень: 2291
З нами з: 13.01.09
Подякував: 942 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 18:07

  moveton написав:Не откроется ж сразу потому, что деньги ещё "старые"
сложно сказать, т.к. на деньги с "вільних коштів" - открылось.
Не исключено, что полностью "сбросили счетчик"!
flysoulfly
 
Повідомлень: 2291
З нами з: 13.01.09
Подякував: 942 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 18:24

  flysoulfly написав:например, кроме валютных ОВДП сейчас (явно не последние) баксы никуда выгодней не втулишь. И там цвет без разницы.

Цвет-то там без разницы, но Аккорд, вроде, ОВГЗ не продаёт, а в другой банк - это или с комисом на SWIFT или таки нал и могут начать втирать, что купюра изношена или как-то не так в ультрафиолете светится.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3500
З нами з: 23.03.18
Подякував: 19 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 19:58

  moveton написав:
  flysoulfly написав:например, кроме валютных ОВДП сейчас (явно не последние) баксы никуда выгодней не втулишь. И там цвет без разницы.

Цвет-то там без разницы, но Аккорд, вроде, ОВГЗ не продаёт, а в другой банк - это или с комисом на SWIFT или таки нал и могут начать втирать, что купюра изношена или как-то не так в ультрафиолете светится.

Несколько раз в Сенс носил из Аккорда - ни разу не придирались, а последний раз на прошлой неделе так вообще на купюры только поверхностно смотрели. Но, наверное, многое зависит от конкретного кассира.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3713
З нами з: 31.07.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 118119120121
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.