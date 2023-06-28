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Акордбанк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121

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Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 18:03

  moveton написав: Можно ничего не делать, пусть на счету лежат. Оно заодно и проще.
например, кроме валютных ОВДП сейчас (явно не последние) баксы никуда выгодней не втулишь. И там цвет без разницы.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 18:07

  moveton написав:Не откроется ж сразу потому, что деньги ещё "старые"
сложно сказать, т.к. на деньги с "вільних коштів" - открылось.
Не исключено, что полностью "сбросили счетчик"!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 18:24

  flysoulfly написав:например, кроме валютных ОВДП сейчас (явно не последние) баксы никуда выгодней не втулишь. И там цвет без разницы.

Цвет-то там без разницы, но Аккорд, вроде, ОВГЗ не продаёт, а в другой банк - это или с комисом на SWIFT или таки нал и могут начать втирать, что купюра изношена или как-то не так в ультрафиолете светится.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 19:58

  moveton написав:
  flysoulfly написав:например, кроме валютных ОВДП сейчас (явно не последние) баксы никуда выгодней не втулишь. И там цвет без разницы.

Цвет-то там без разницы, но Аккорд, вроде, ОВГЗ не продаёт, а в другой банк - это или с комисом на SWIFT или таки нал и могут начать втирать, что купюра изношена или как-то не так в ультрафиолете светится.

Несколько раз в Сенс носил из Аккорда - ни разу не придирались, а последний раз на прошлой неделе так вообще на купюры только поверхностно смотрели. Но, наверное, многое зависит от конкретного кассира.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 16:41

замудрили с новыми грошами
Сотрудник, чтобы выполнить план по привлечению, вынужден писать запрос в Киев чтобы старые превратить в новые
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 18:29

  emeta написав:замудрили с новыми грошами
Сотрудник, чтобы выполнить план по привлечению, вынужден писать запрос в Киев чтобы старые превратить в новые

Мне надоело. Свалил в банк где дают 20% без мудраций.
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 19:00

  Искатель написав:Интересно, а валютные "конверты" какими сейчас Аккорд выдает? А то Приват что-то совсем испортился, как бы это не пошло по другим банкам.

На жаль банка здулась. У перші місяці каруселів повертали з пачки новими синіми. Тоді безжально відносилися за 10 метрів від банчику в обмінку. Два крайні місяці з конверт депо віддають тілько зелені. Вибирають 03-06 року. На днях стояв в касі акорду, дуже вумна тьотя прийшла касирів розпитувать щоб помінять на нового зразка. :mrgreen: ,,В касі синіх нема, якщо будуть то свої здаєте, а нові купуєте,,. :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 21:43

  alex lem написав:
  Искатель написав:Интересно, а валютные "конверты" какими сейчас Аккорд выдает? А то Приват что-то совсем испортился, как бы это не пошло по другим банкам.

На жаль банка здулась. У перші місяці каруселів повертали з пачки новими синіми. Тоді безжально відносилися за 10 метрів від банчику в обмінку. Два крайні місяці з конверт депо віддають тілько зелені. Вибирають 03-06 року. На днях стояв в касі акорду, дуже вумна тьотя прийшла касирів розпитувать щоб помінять на нового зразка. :mrgreen: ,,В касі синіх нема, якщо будуть то свої здаєте, а нові купуєте,,. :D
на Стеценко хіба віддають не синіми?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 00:41

  nord написав:
  emeta написав:замудрили с новыми грошами
Сотрудник, чтобы выполнить план по привлечению, вынужден писать запрос в Киев чтобы старые превратить в новые

Мне надоело. Свалил в банк где дают 20% без мудраций.


всё туда не занесешь
придётся топать в Укркап за 19%
emeta
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