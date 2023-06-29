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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 чер, 2023 12:16
novichok написав:
Доброго. Може хто підкаже контактні номери на Бориспільський в Києві? Старі не працюють. Мобільний скидає, а місцевий 044, вони не беруть. Дякую
067 226 1607
Тільки наявний 044 . Взагалі там і на ТКЦ телефони укртелекому не працюють
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