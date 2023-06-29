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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 12:16

  novichok написав:Доброго. Може хто підкаже контактні номери на Бориспільський в Києві? Старі не працюють. Мобільний скидає, а місцевий 044, вони не беруть. Дякую
067 226 1607
Тільки наявний 044 . Взагалі там і на ТКЦ телефони укртелекому не працюють
sens
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 20:17

  emeta написав: топать в Укркап
это туда, где у их хозяина хоть завтра может усугубиться проблемка с уголовкой?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 21:37

  flysoulfly написав:
  emeta написав: топать в Укркап
это туда, где у их хозяина хоть завтра может усугубиться проблемка с уголовкой?


гуляем на все:
...двери фонда, УкрКапа открывал ногой...
cohan
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