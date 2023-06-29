067 226 1607
Тільки наявний 044 . Взагалі там і на ТКЦ телефони укртелекому не працюють
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 чер, 2023 12:16
Додано: Чет 29 чер, 2023 20:17
Додано: Чет 29 чер, 2023 21:37
Додано: Чет 29 чер, 2023 23:23
уже пугали Богуслаевым (отдал сегодня синими номерами подряд)
усугубится или нет- только вам ведомо
у их хозяина хоть завтра может усугубиться -это про каждый украинский банк сегодня
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