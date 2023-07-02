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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 чер, 2023 12:16
novichok написав:
Доброго. Може хто підкаже контактні номери на Бориспільський в Києві? Старі не працюють. Мобільний скидає, а місцевий 044, вони не беруть. Дякую
067 226 1607
Тільки наявний 044 . Взагалі там і на ТКЦ телефони укртелекому не працюють
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Додано: Чет 29 чер, 2023 20:17
emeta написав:
топать в Укркап
это туда, где у их хозяина хоть завтра может усугубиться проблемка с уголовкой?
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flysoulfly
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Додано: Чет 29 чер, 2023 21:37
flysoulfly написав: emeta написав:
топать в Укркап
это туда, где у их хозяина хоть завтра может усугубиться проблемка с уголовкой?
гуляем на все:
...двери фонда, УкрКапа открывал ногой...
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Додано: Чет 29 чер, 2023 23:23
flysoulfly написав: emeta написав:
топать в Укркап
это туда, где у их хозяина хоть завтра может усугубиться проблемка с уголовкой?
уже пугали Богуслаевым (отдал сегодня синими номерами подряд)
усугубится или нет- только вам ведомоу их хозяина хоть завтра может усугубиться
-это про каждый украинский банк сегодня
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emeta
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Додано: Суб 01 лип, 2023 07:27
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Додано: Нед 02 лип, 2023 17:54
А шо хлібчику купить, звичайні супермаркети що не попадають під кеш бек?
Може оце перепаде картка аккорду.Життя-біль.
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alex lem
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Додано: Нед 02 лип, 2023 17:59
Для хлібчика з маслом і ковбаски є Глобус -- 3%
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Amethyst
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Додано: Нед 02 лип, 2023 18:56
alex lem написав:
А шо хлібчику купить, звичайні супермаркети що не попадають під кеш бек?
Може оце перепаде картка аккорду.Життя-біль.
0,5% завжди залюбки
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