Вони й чудово онлайн відкривають як з дією так і звичайним паспортом-книжечкою, якщо потрібна ще й фізична карта, то за 1 грн доставляють її Новою Поштою, замовив 30 червня, вчора вже прийшла, жаль тільки кредитний ліміт не дали.
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Додано: Нед 02 лип, 2023 21:38
Вони й чудово онлайн відкривають як з дією так і звичайним паспортом-книжечкою, якщо потрібна ще й фізична карта, то за 1 грн доставляють її Новою Поштою, замовив 30 червня, вчора вже прийшла, жаль тільки кредитний ліміт не дали.
Додано: Пон 03 лип, 2023 10:47
Re: Акордбанк
Статус новых грошей походу обнулился. В июне писало что вы можете открыть депо новые гроши после размещения 397000 грн на общих основаниях. Сейчас дает возможность открыть на 500 грн
Додано: Пон 03 лип, 2023 11:42
andreyiskra ну я об этом написала ещё 2 июня, но никто не заметил )
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