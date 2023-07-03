Вони й чудово онлайн відкривають як з дією так і звичайним паспортом-книжечкою, якщо потрібна ще й фізична карта, то за 1 грн доставляють її Новою Поштою, замовив 30 червня, вчора вже прийшла, жаль тільки кредитний ліміт не дали.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лип, 2023 21:38
Вони й чудово онлайн відкривають як з дією так і звичайним паспортом-книжечкою, якщо потрібна ще й фізична карта, то за 1 грн доставляють її Новою Поштою, замовив 30 червня, вчора вже прийшла, жаль тільки кредитний ліміт не дали.
Додано: Пон 03 лип, 2023 10:47
Re: Акордбанк
Статус новых грошей походу обнулился. В июне писало что вы можете открыть депо новые гроши после размещения 397000 грн на общих основаниях. Сейчас дает возможность открыть на 500 грн
Додано: Пон 03 лип, 2023 11:42
andreyiskra ну я об этом написала ещё 2 июня, но никто не заметил )
Додано: Пон 03 лип, 2023 14:56
andreyiskra
Квартал закінчився - ось і обнулився ліміт.
У них якщо цьому кварталі щось забирав, то треба чекати наступного щоб внесені кошти ідентифікувались новими.
Додано: Пон 03 лип, 2023 15:48
coulthard в Аккорде нет привязки к кварталам - это кто-то вас обманул (с)
Первое обнуление было в 20х числах февраля, второе - в день смеха, в 20-х числах июня конвертационные депо вывели из общей массы депозитов, имеющих право на лимитирование при открытии новых грошей по аналогии с вильными грошами и некоторые клиенты в том числе и мой муж, не могли открыть нови гроши, ну а уже с 1 июля - всё обнулили по новой - открывай не хочу )
|