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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 21:38

  alex lem написав:
  Amethyst написав:Для хлібчика з маслом і ковбаски є Глобус -- 3%

На жаль в моєму мухосранську нема цієї банки щоб йти просить картку. Мдаа, 3 прОценту, непогано, жаль.

Вони й чудово онлайн відкривають як з дією так і звичайним паспортом-книжечкою, якщо потрібна ще й фізична карта, то за 1 грн доставляють її Новою Поштою, замовив 30 червня, вчора вже прийшла, жаль тільки кредитний ліміт не дали.
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:47

Re: Акордбанк

Статус новых грошей походу обнулился. В июне писало что вы можете открыть депо новые гроши после размещения 397000 грн на общих основаниях. Сейчас дает возможность открыть на 500 грн
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:42

andreyiskra ну я об этом написала ещё 2 июня, но никто не заметил )
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:56

andreyiskra
Квартал закінчився - ось і обнулився ліміт.
У них якщо цьому кварталі щось забирав, то треба чекати наступного щоб внесені кошти ідентифікувались новими.
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 15:48

coulthard в Аккорде нет привязки к кварталам - это кто-то вас обманул (с)
Первое обнуление было в 20х числах февраля, второе - в день смеха, в 20-х числах июня конвертационные депо вывели из общей массы депозитов, имеющих право на лимитирование при открытии новых грошей по аналогии с вильными грошами и некоторые клиенты в том числе и мой муж, не могли открыть нови гроши, ну а уже с 1 июля - всё обнулили по новой - открывай не хочу )
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:57

Кассандра
Я про це і казав.
У січні в мене закінчився конвертаційний депо - я його забрав.
Коли прийшов 31.03.2023 і хотів відкрити депо нові гроші - мені відмовили і сказали прийти в понеділок 03.04.2023 і все пройшло без питань, бо це вже був другий квартал.
От я і казав - якщо ти зняв кошти в 1-му кварталі, то нові гроші в тебе візьмуть лише після його закінчення (або треба внести на інший депозит суму, яку зняв в цьому кварталі і лише наступні кошти будуть вважатись новими).
Це мені і підтвердили у відділенні.
Подивіться на Ваші дати - це все підтверджується: лютий - 1 квартал, квітень 2 квартал, липень 3 квартал.
coulthard
 
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