Вони й чудово онлайн відкривають як з дією так і звичайним паспортом-книжечкою, якщо потрібна ще й фізична карта, то за 1 грн доставляють її Новою Поштою, замовив 30 червня, вчора вже прийшла, жаль тільки кредитний ліміт не дали.
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Додано: Нед 02 лип, 2023 21:38
Вони й чудово онлайн відкривають як з дією так і звичайним паспортом-книжечкою, якщо потрібна ще й фізична карта, то за 1 грн доставляють її Новою Поштою, замовив 30 червня, вчора вже прийшла, жаль тільки кредитний ліміт не дали.
Додано: Пон 03 лип, 2023 10:47
Re: Акордбанк
Статус новых грошей походу обнулился. В июне писало что вы можете открыть депо новые гроши после размещения 397000 грн на общих основаниях. Сейчас дает возможность открыть на 500 грн
Додано: Пон 03 лип, 2023 11:42
andreyiskra ну я об этом написала ещё 2 июня, но никто не заметил )
Додано: Пон 03 лип, 2023 14:56
andreyiskra
Квартал закінчився - ось і обнулився ліміт.
У них якщо цьому кварталі щось забирав, то треба чекати наступного щоб внесені кошти ідентифікувались новими.
Додано: Пон 03 лип, 2023 15:48
coulthard в Аккорде нет привязки к кварталам - это кто-то вас обманул (с)
Первое обнуление было в 20х числах февраля, второе - в день смеха, в 20-х числах июня конвертационные депо вывели из общей массы депозитов, имеющих право на лимитирование при открытии новых грошей по аналогии с вильными грошами и некоторые клиенты в том числе и мой муж, не могли открыть нови гроши, ну а уже с 1 июля - всё обнулили по новой - открывай не хочу )
Додано: Пон 03 лип, 2023 16:57
Кассандра
Я про це і казав.
У січні в мене закінчився конвертаційний депо - я його забрав.
Коли прийшов 31.03.2023 і хотів відкрити депо нові гроші - мені відмовили і сказали прийти в понеділок 03.04.2023 і все пройшло без питань, бо це вже був другий квартал.
От я і казав - якщо ти зняв кошти в 1-му кварталі, то нові гроші в тебе візьмуть лише після його закінчення (або треба внести на інший депозит суму, яку зняв в цьому кварталі і лише наступні кошти будуть вважатись новими).
Це мені і підтвердили у відділенні.
Подивіться на Ваші дати - це все підтверджується: лютий - 1 квартал, квітень 2 квартал, липень 3 квартал.
Додано: Вів 04 лип, 2023 18:12
Мы то заметили 😉
Только смысла не было стучать в закрытые двери, особенно при том, что другие банки встречают с распростертыми объятиями, да еще и % лучше предлагают...
Додано: Вів 04 лип, 2023 18:20
Учитывая, что шаровый выход безналом по Найкращей - это всего котлета в месяц, а налом - это бегать с авоськой по котлете в день (возможно, по две, если ещё и с текущего счёта снимать, но я не уточнял), в другой банк не так уж легко перебраться...
А так аккордовцы мне несколько дней назад сами звонили и обещали, что если продлю депо, то не только никаких проблем с новизной денег, но и в индивидуальном порядке дадут 20%. Про то, что при этом отваливаются гарантии ФГВФЛ, скромно умолчали
Додано: Вів 04 лип, 2023 18:31
Re: Акордбанк
Додано: Вів 04 лип, 2023 18:32
Re: Акордбанк
Похоже, у вас котлеты не той системы. Я тянучкой выходил на прошлой неделе под 60к за 1 день, и, наверное, это не предел.
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