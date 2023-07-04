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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лип, 2023 18:41
ingtrans написав:
Похоже, у вас котлеты не той системы. Я тянучкой выходил на прошлой неделе под 60к за 1 день, и, наверное, это не предел.
А они тянучку в этот лимит не включают? И карту не блочат, как Алка любила? Может и тоже вариант. Я не парился и всё на ОВГЗ отправил, но это, если задача именно на депо в другом банке переложить, путь не быстрый и по коротким бумагам процент несколько ниже, чем 20.5% грязными, поэтому тоже можно считать потерями.
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moveton
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Додано: Вів 04 лип, 2023 18:47
moveton написав: ingtrans написав:
Похоже, у вас котлеты не той системы. Я тянучкой выходил на прошлой неделе под 60к за 1 день, и, наверное, это не предел.
А они тянучку в этот лимит не включают? И карту не блочат, как Алка любила? Может и тоже вариант. Я не парился и всё на ОВГЗ отправил, но это, если задача именно на депо в другом банке переложить, путь не быстрый и по коротким бумагам процент несколько ниже, чем 20.5% грязными, поэтому тоже можно считать потерями.
Танучками выходил не раз, комиссий не было, карту не блочили.
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ingtrans
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