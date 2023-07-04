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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 121122123124 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Акордбанк 3.8 5 21 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 3 2- Погане. Некомпетентне. 5% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 10% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 29% 6 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 43% 9 Всього голосів : 21 Додано: Вів 04 лип, 2023 18:41 ingtrans написав: Похоже, у вас котлеты не той системы. Я тянучкой выходил на прошлой неделе под 60к за 1 день, и, наверное, это не предел. Похоже, у вас котлеты не той системы. Я тянучкой выходил на прошлой неделе под 60к за 1 день, и, наверное, это не предел.

А они тянучку в этот лимит не включают? И карту не блочат, как Алка любила? Может и тоже вариант. Я не парился и всё на ОВГЗ отправил, но это, если задача именно на депо в другом банке переложить, путь не быстрый и по коротким бумагам процент несколько ниже, чем 20.5% грязными, поэтому тоже можно считать потерями. А они тянучку в этот лимит не включают? И карту не блочат, как Алка любила? Может и тоже вариант. Я не парился и всё на ОВГЗ отправил, но это, если задача именно на депо в другом банке переложить, путь не быстрый и по коротким бумагам процент несколько ниже, чем 20.5% грязными, поэтому тоже можно считать потерями. moveton

Повідомлень: 3518 З нами з: 23.03.18 Подякував: 19 раз. Подякували: 382 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лип, 2023 18:47 moveton написав: ingtrans написав: Похоже, у вас котлеты не той системы. Я тянучкой выходил на прошлой неделе под 60к за 1 день, и, наверное, это не предел. Похоже, у вас котлеты не той системы. Я тянучкой выходил на прошлой неделе под 60к за 1 день, и, наверное, это не предел.

А они тянучку в этот лимит не включают? И карту не блочат, как Алка любила? Может и тоже вариант. Я не парился и всё на ОВГЗ отправил, но это, если задача именно на депо в другом банке переложить, путь не быстрый и по коротким бумагам процент несколько ниже, чем 20.5% грязными, поэтому тоже можно считать потерями. А они тянучку в этот лимит не включают? И карту не блочат, как Алка любила? Может и тоже вариант. Я не парился и всё на ОВГЗ отправил, но это, если задача именно на депо в другом банке переложить, путь не быстрый и по коротким бумагам процент несколько ниже, чем 20.5% грязными, поэтому тоже можно считать потерями.

Танучками выходил не раз, комиссий не было, карту не блочили. Танучками выходил не раз, комиссий не было, карту не блочили. ingtrans

Повідомлень: 3731 З нами з: 31.07.19 Подякував: 107 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 121122123124 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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