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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:41

  ingtrans написав:Похоже, у вас котлеты не той системы. Я тянучкой выходил на прошлой неделе под 60к за 1 день, и, наверное, это не предел.

А они тянучку в этот лимит не включают? И карту не блочат, как Алка любила? Может и тоже вариант. Я не парился и всё на ОВГЗ отправил, но это, если задача именно на депо в другом банке переложить, путь не быстрый и по коротким бумагам процент несколько ниже, чем 20.5% грязными, поэтому тоже можно считать потерями.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:47

  moveton написав:
  ingtrans написав:Похоже, у вас котлеты не той системы. Я тянучкой выходил на прошлой неделе под 60к за 1 день, и, наверное, это не предел.

А они тянучку в этот лимит не включают? И карту не блочат, как Алка любила? Может и тоже вариант. Я не парился и всё на ОВГЗ отправил, но это, если задача именно на депо в другом банке переложить, путь не быстрый и по коротким бумагам процент несколько ниже, чем 20.5% грязными, поэтому тоже можно считать потерями.

Танучками выходил не раз, комиссий не было, карту не блочили.
ingtrans
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