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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:41

  ingtrans написав:Похоже, у вас котлеты не той системы. Я тянучкой выходил на прошлой неделе под 60к за 1 день, и, наверное, это не предел.

А они тянучку в этот лимит не включают? И карту не блочат, как Алка любила? Может и тоже вариант. Я не парился и всё на ОВГЗ отправил, но это, если задача именно на депо в другом банке переложить, путь не быстрый и по коротким бумагам процент несколько ниже, чем 20.5% грязными, поэтому тоже можно считать потерями.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:47

  moveton написав:
  ingtrans написав:Похоже, у вас котлеты не той системы. Я тянучкой выходил на прошлой неделе под 60к за 1 день, и, наверное, это не предел.

А они тянучку в этот лимит не включают? И карту не блочат, как Алка любила? Может и тоже вариант. Я не парился и всё на ОВГЗ отправил, но это, если задача именно на депо в другом банке переложить, путь не быстрый и по коротким бумагам процент несколько ниже, чем 20.5% грязными, поэтому тоже можно считать потерями.

Танучками выходил не раз, комиссий не было, карту не блочили.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:12

  ingtrans написав:
  moveton написав:
  ingtrans написав:Похоже, у вас котлеты не той системы. Я тянучкой выходил на прошлой неделе под 60к за 1 день, и, наверное, это не предел.

А они тянучку в этот лимит не включают? И карту не блочат, как Алка любила? Может и тоже вариант. Я не парился и всё на ОВГЗ отправил, но это, если задача именно на депо в другом банке переложить, путь не быстрый и по коротким бумагам процент несколько ниже, чем 20.5% грязными, поэтому тоже можно считать потерями.

Танучками выходил не раз, комиссий не было, карту не блочили.
чужой тянучкой или аккордовской толкалкой?
раньше - если чужой , то комиссия была.

Хотя... я давно заметил, у пианины некоторые тарифы иногда существовали в своем параллельном мире
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:36

Re: Акордбанк

  flysoulfly написав:чужой тянучкой или аккордовской толкалкой?
раньше - если чужой , то комиссия была.
Но я заметил, у пианины тарифы иногда живут в своем параллельном мире

Чужой тянучкой, конечно. Своя толкалка - это не тянучка :) В этот раз тянул через monobank и ПУМБ. Когда-то попробовал потянуть - не было комиссии, вот я пару раз и выводил "Новi грошi" чужими тянучками вперемежку со своей толкалкой.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 17:59

Re: Акордбанк

Поигрался с использованием кредитного лимита на Найкращей. Сплошное разочарование в достоверности информации от поддержки. За первую покупку кешбек тоже дают, никакой "активационной покупки" не нужно. Если кредит погасить и опять в него уйти, то грейс начинается заново и длится до конца следующего месяца после последнего ухода в кредит. Чётность месяца роли не играет. Единственнное, что осталось не ясным - можно ли после погашения кредита в него уходить сразу или, чтобы возобновился грейс, нужно подождать хотя бы до следующего рабочего дня. В приложении требование заплатить исчезает даже позже, чем на следующий день.

Для объективности: подобное же разочарование испытал от Глобуса. У него в приложении написано, что максимальная сумма кешбека от банка в месяц - 50 грн. Реально больше. Вероятно, таки 500, но я не достигал.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:04

  moveton написав:Для объективности: подобное же разочарование испытал от Глобуса. У него в приложении написано, что максимальная сумма кешбека от банка в месяц - 50 грн. Реально больше. Вероятно, таки 500, но я не достигал.

А ге написано 50? Вроде именно 500 и написано.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:15

  ingtrans написав:А ге написано 50? Вроде именно 500 и написано.

Где в приложении Глобуса 500 написано? В моём я захожу в раздел кешбека, нажимаю там (i) в правом верхнем углу. Вижу простыню текста в том числе с абзацем:
Зображення
А вот 500 там нигде не упомянуто.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:18

видимо, имеют место разные лимиты
У меня там же
максимальная сумма кешбека 500 грн / мес.
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:22

  emeta написав:видимо, имеют место разные лимиты
У меня там же
максимальная сумма кешбека 500 грн / мес.

Ну так язык важен: если я себе приложение на украинский переключаю, у меня тоже 500 появляется :) Но выплачивают вне зависимости от языка.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:24

  moveton написав:
  emeta написав:видимо, имеют место разные лимиты
У меня там же
максимальная сумма кешбека 500 грн / мес.

Ну так язык важен: если я себе приложение на украинский переключаю, у меня тоже 500 появляется :) Но выплачивают вне зависимости от языка.


Вы англоязычной версией пользуетесь?
Не знаю, я вывыжу кешбек у шарика по два раза за месяц более чем по 100грн точно,
больше не приходилось
emeta
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