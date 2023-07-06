Додано: Чет 06 лип, 2023 17:59

Поигрался с использованием кредитного лимита на Найкращей. Сплошное разочарование в достоверности информации от поддержки. За первую покупку кешбек тоже дают, никакой "активационной покупки" не нужно. Если кредит погасить и опять в него уйти, то грейс начинается заново и длится до конца следующего месяца после последнего ухода в кредит. Чётность месяца роли не играет. Единственнное, что осталось не ясным - можно ли после погашения кредита в него уходить сразу или, чтобы возобновился грейс, нужно подождать хотя бы до следующего рабочего дня. В приложении требование заплатить исчезает даже позже, чем на следующий день.



Для объективности: подобное же разочарование испытал от Глобуса. У него в приложении написано, что максимальная сумма кешбека от банка в месяц - 50 грн. Реально больше. Вероятно, таки 500, но я не достигал.