ingtrans написав:Похоже, у вас котлеты не той системы. Я тянучкой выходил на прошлой неделе под 60к за 1 день, и, наверное, это не предел.
А они тянучку в этот лимит не включают? И карту не блочат, как Алка любила? Может и тоже вариант. Я не парился и всё на ОВГЗ отправил, но это, если задача именно на депо в другом банке переложить, путь не быстрый и по коротким бумагам процент несколько ниже, чем 20.5% грязными, поэтому тоже можно считать потерями.
ingtrans написав:Похоже, у вас котлеты не той системы. Я тянучкой выходил на прошлой неделе под 60к за 1 день, и, наверное, это не предел.
А они тянучку в этот лимит не включают? И карту не блочат, как Алка любила? Может и тоже вариант. Я не парился и всё на ОВГЗ отправил, но это, если задача именно на депо в другом банке переложить, путь не быстрый и по коротким бумагам процент несколько ниже, чем 20.5% грязными, поэтому тоже можно считать потерями.
Танучками выходил не раз, комиссий не было, карту не блочили.
ingtrans написав:Похоже, у вас котлеты не той системы. Я тянучкой выходил на прошлой неделе под 60к за 1 день, и, наверное, это не предел.
А они тянучку в этот лимит не включают? И карту не блочат, как Алка любила? Может и тоже вариант. Я не парился и всё на ОВГЗ отправил, но это, если задача именно на депо в другом банке переложить, путь не быстрый и по коротким бумагам процент несколько ниже, чем 20.5% грязными, поэтому тоже можно считать потерями.
Танучками выходил не раз, комиссий не было, карту не блочили.
чужой тянучкой или аккордовской толкалкой? раньше - если чужой , то комиссия была.
Хотя... я давно заметил, у пианины некоторые тарифы иногда существовали в своем параллельном мире
flysoulfly написав:чужой тянучкой или аккордовской толкалкой? раньше - если чужой , то комиссия была. Но я заметил, у пианины тарифы иногда живут в своем параллельном мире
Чужой тянучкой, конечно. Своя толкалка - это не тянучка В этот раз тянул через monobank и ПУМБ. Когда-то попробовал потянуть - не было комиссии, вот я пару раз и выводил "Новi грошi" чужими тянучками вперемежку со своей толкалкой.
Поигрался с использованием кредитного лимита на Найкращей. Сплошное разочарование в достоверности информации от поддержки. За первую покупку кешбек тоже дают, никакой "активационной покупки" не нужно. Если кредит погасить и опять в него уйти, то грейс начинается заново и длится до конца следующего месяца после последнего ухода в кредит. Чётность месяца роли не играет. Единственнное, что осталось не ясным - можно ли после погашения кредита в него уходить сразу или, чтобы возобновился грейс, нужно подождать хотя бы до следующего рабочего дня. В приложении требование заплатить исчезает даже позже, чем на следующий день.
Для объективности: подобное же разочарование испытал от Глобуса. У него в приложении написано, что максимальная сумма кешбека от банка в месяц - 50 грн. Реально больше. Вероятно, таки 500, но я не достигал.
moveton написав:Для объективности: подобное же разочарование испытал от Глобуса. У него в приложении написано, что максимальная сумма кешбека от банка в месяц - 50 грн. Реально больше. Вероятно, таки 500, но я не достигал.