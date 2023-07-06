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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:36

  emeta написав:Вы англоязычной версией пользуетесь?
Не знаю, я вывыжу кешбек у шарика по два раза за месяц более чем по 100грн точно,
больше не приходилось

Угу, на смартфоне английский системным языком стоит, вот приложение тоже на него по-умолчанию поставилось. Ну а фактически выплатили да, за месяц почти сотку.
moveton
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