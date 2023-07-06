Угу, на смартфоне английский системным языком стоит, вот приложение тоже на него по-умолчанию поставилось. Ну а фактически выплатили да, за месяц почти сотку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лип, 2023 18:36
Угу, на смартфоне английский системным языком стоит, вот приложение тоже на него по-умолчанию поставилось. Ну а фактически выплатили да, за месяц почти сотку.
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