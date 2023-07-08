Угу, на смартфоне английский системным языком стоит, вот приложение тоже на него по-умолчанию поставилось. Ну а фактически выплатили да, за месяц почти сотку.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 18:36
Угу, на смартфоне английский системным языком стоит, вот приложение тоже на него по-умолчанию поставилось. Ну а фактически выплатили да, за месяц почти сотку.
Додано: Суб 08 лип, 2023 15:17
Нарахування відсотків у вихідні
Вітаю. Сьогодні закінчився Нові гроші. Прошу знавців порадити де можна перекантуватися на вихідних, щоб отримати відсотки. Знаю про Алині швидкі гроші, але не зараз. Може ще є варіанти? Може хто знає як нараховуються відсотки при поповненні на вихідних спортивного рюкзака або східного назбиратусу? Дякую заздалегідь.
Додано: Суб 08 лип, 2023 15:38
patrikk з власного досвіду можу сказати що у назбиратуса відсотки почнуть нараховуватись з сьогоднішнього дня. Якщо нічого не змінилось (я просто назбиратусом востаннє користувався ще взимку коли на БВР ще не було ліміту) то при поповненні у суботу і знятті у понеділок отримаєте відсотки аж за 3 дні. Можна також розглянути вільний у ПУМБі - але там відсотки почнуть нараховуватись лише з неділі і за день зняття відсотки пумба не дасть. Тому за аналогічних умов - внесення сьогодні та зняття у понеділок ви отримаєте відсотки лише за 1 день.
Спорт треба тестити. Втім звичайний депозит Спорт по чесному відкриває суботою (а не понеділком як наприклад учиняє Юнекс) тому велика ймовірність, що і рюкзак вийде поповнити сьогодні так щоб відсотки стали нараховуватись вже хоча б з неділі.
Додано: Суб 08 лип, 2023 15:56
Re: Акордбанк
Дуже хотів КЛ для кешбеку.( 20% ремонт) Зробив довідку з роботи про виплачену з.п. за 2 роки, довідку скільки часу працюю. Зателефонував на гарячку, може ще щось надо. Відповідь- кредитуємо тільки до 55 років. Місяць назад нічого не казали. Відфутболили. Все винесу до останньої копійки.
Додано: Суб 08 лип, 2023 16:31
Можу вас заспокоїти - епіцентр і ще деякі такого роду по перше не попадають у ці 20%, а по друге максимум кешбеку це 50 брудних за чек. Ну і маю +55 - кредліміт не зрізали.
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