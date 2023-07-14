як в ДОДАТКУ їх знайти , про гривню питання
р2р з інших не підходить
є СЕП на любу суму - зрозуміло що буде рівно 100 к грн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:07
Реквізити картки
як в ДОДАТКУ їх знайти , про гривню питання
р2р з інших не підходить
є СЕП на любу суму - зрозуміло що буде рівно 100 к грн
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:27
Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:05
Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:14
Ну насправді сам номер IBAN в додатку теж є. Просто не дуже у зручному вигляді. Достатньо зробити карткою будь яку операцію (або отримати наприклад виплату відсотків по вкладу) і у виписці в додатку буде видно номер IBAN. Але він не копіпаститься - лише переписувати на папірець а вже з нього набирати платіж у застосунку іншого банку
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